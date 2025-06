Cocciaretto, niente da fare: a ‘s-Hertogenbosch vince Ruse in semifinale

(Adnkronos) – Niente da fare per Elisabetta Cocciaretto nel torneo Wta di s'-Hertogenbosch, che apre la stagione sull'erba del circuito maggiore femminile. L'azzurra si è arresa in semifinale in tre set alla rumena Elena Gabriela Ruse, numero 80 del ranking, con il punteggio di 2-6 6-4 6-3. L'azzurra saluta così il torneo proprio sul più bello, dopo una partita particolare interrotta due volte per pioggia. Arriva a giocarsi la finale del Wta 250 olandese anche la belga Elise Mertens: la numero 25 del mondo ha eliminato la russa Ekaterina Alexandrova. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)