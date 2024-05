CNU 2024, nel golf vince Gemma De Gennaro del Cus Molise

I Campionati Nazionali Universitari 2024 hanno vissuto un momento importante anche con la competizione di golf accademico (inserito negli sport opzionali). Teatro dell’evento è stato il campo di Filignano. Tutti i partecipanti si sono affrontati con grande tenacia e nonostante il tempo che a tratti è stato poco clemente, hanno regalato un bello spettacolo. Per il Cus Molise è arrivata la vittoria con Gemma De Gennaro (che nel 2018, edizione ospitata in Molise centrò il bronzo).

Alle sue spalle si sono classificati Rebecca Bonfigli (Cus Ferrara) e Stefano Ulisse (Cus Teramo). In gara anche il presidente del Cus Molise Maurizio Rivellino (quinto posto per lui) seguito in settima posizione dal professor Maurizio Gasperi e Guido Perrella, entrambi sotto i colori del Cus Molise. E’ stato un momento di confronto importante tra tutti i partecipanti che hanno potuto condividere la passione per la specialità e apprezzare da vicino la bellezza di una struttura che rappresenta un punto di riferimento in regione per tutti gli appassionati.