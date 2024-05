CNU 2024/ Cus Bologna in bella vista nel tennis: un oro e due argenti

La mattinata della settima giornata ai Campionati nazionali universitari Molise 2024 ha rappresentato anche il momento di chiusura dell’avvincente torneo di tennis che ha regalato soddisfazioni in serie al Cus Molise, ritornato dai campi in terra rossa dell’At Campobasso con ben tre medaglie (tutte di bronzo) nel proprio forziere che, al momento, conta cinque podi (l’oro del giavellotto con Perrella e l’altro bronzo giunto dal futsal).

A sorridere con forza è stato il Cus Bologna, che – a livello di tabellone di singolare – ha portato a casa due ori ed un argento.

Al femminile, la finale è stata un derby felsineo tra Vittoria Modesti e Marta Lombardini con quest’ultima che si è imposta con un duplice tie-break (7-6, 7-6) al culmine di una giornata perfetta (in semifinale aveva regolato in tre set in rimonta Elena Bocchi, testa di serie numero due del seeding, per 1-6, 7-5, 6-3). Per Modesti, invece, leader del seeding in semifinale c’era stato l’exploit per 7-5, 6-1 su Carlotta Vivaldi.

Al maschile, invece, l’ultimo atto è stato incrocio tra Gian Marco Ortenzi del Cus Torino e Sergio Badini (Cus Bologna), le prime due teste di serie. Successo per 6-1, 7-6 per il riferimento principale del seeding.

Su questo fronte, a centrare il bronzo Luca Scelzi ed Antonio Vernò, entrambi portacolori del Cus Molise. Per entrambi si è trattato della seconda medaglia, dopo quella centrata nel doppio. Scelzi ha dovuto fare i conti con un problema fisico che non gli ha permesso di disputare la semifinale con Ortenzi, mentre Vernò ha combattuto, soprattutto nel secondo set, con Badini che ha regolato il proprio avversario per 6-0, 6-4.