Cln Cus Molise, il punto con il main sponsor Antonello Marano

Il Cln Cus Molise ha chiuso il girone di andata con due vittorie, fuori dalla zona playout con quindici punti all’attivo. Abbiamo approfittato della disponibilità di Antonello Marano, titolare dell’azienda Laborvetro, main sponsor del club, per fare un bilancio di questa prima parte di stagione.

Arrivano risultati molto positivi per il Cln Cus Molise, su tutti il netto 8-1 contro il Mascalucia. Che sensazioni ti ha lasciato questa vittoria?“

È stata una prestazione straordinaria. Vincere con un risultato così ampio dimostra il grande lavoro svolto da tutto il gruppo. Ho visto una squadra matura, determinata e consapevole dei propri mezzi”.

Negli ultimi turni il Cln Cus Molise sembra aver trovato continuità e fiducia. Cosa è cambiato secondo te?

“Credo sia cresciuta la consapevolezza. Staff, giocatori e società hanno sempre creduto nel progetto e ora i risultati stanno premiando il lavoro quotidiano. C’è unità d’intenti e questo fa la differenza”.

L’obiettivo salvezza, a questo punto, appare sicuramente alla portata.

“Assolutamente sì. La salvezza è un obiettivo sicuramente raggiungibile, ma non bisogna abbassare la guardia. Servirà continuare con la stessa mentalità, partita dopo partita”.

Da main sponsor, quanto sei orgoglioso di sostenere questa realtà? “

Moltissimo. Il Cln Cus Molise rappresenta valori sani, impegno e appartenenza al territorio. Vedere questi ragazzi lottare e crescere insieme è motivo di grande soddisfazione. Supportare il Cus Molise significa anche restituire qualcosa al territorio molisano, sostenere i giovani, promuovere valori positivi e contribuire alla crescita della comunità. È un investimento che va oltre il risultato sul campo”.

Un messaggio finale alla squadra, alla società e ai tifosi?

“Voglio fare i complimenti a tutta la squadra, allo staff e alla società per il lavoro svolto finora. Ai tifosi chiedo di continuare a sostenerci con la stessa passione. Colgo l’occasione per augurare a tutti un Buon Natale e un felice Anno Nuovo, con l’auspicio che il 2026 possa regalarci ancora tante soddisfazioni sportive e non solo”.