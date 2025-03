Circolo della Vela Termoli: primo Circolo ADS per numero di tesserati cadetti e juniores nella IX Zona Abruzzo e Molise 2024

Durante la cerimonia di premiazione annuale Le Stelle della Vela, organizzata da Federvela e tenutasi a

Pescara l’8 marzo presso la Sala Consiliare del Comune, il Circolo della Vela Termoli è stato premiato

come primo Circolo della IX Zona FIV Abruzzo e Molise per numero di tesserati cadetti e juniores nel 2024.



A consegnare il riconoscimento al Circolo termolese è stato il Presidente nazionale FIV Francesco Ettorre,

alla presenza del Presidente della IX Zona Domenico Guidotti, del Presidente del CONI Abruzzo Enzo

Imbastaro, della Vicepresidente del CONI Abruzzo Alessandra Berghella e dell’Assessore Patrizia Martelli,

in rappresentanza delle autorità municipali pescaresi.



Per Fabrizio Loffreda, Presidente del Circolo della Vela Termoli, questo riconoscimento testimonia

l’impegno profuso dal Circolo nel promuovere gli sport velici tra i giovani. “Essere riconosciuti e premiati

come primo Circolo per numero di giovani tesserati è un risultato di grande valore, soprattutto

considerando la presenza di blasonati e storici Circoli velici abruzzesi dalle indubbie capacità organizzative.

Questo premio è il frutto dell’impegno e delle competenze di tutto lo staff direttivo, in particolare del

Vicepresidente Domenico Guidotti e del Direttore Sportivo Vincenzo Santomiero, allenatori e coordinatori di

tutte le attività agonistiche del CVT. Un grande riconoscimento va anche ai nostri giovani atleti: Andrea

Granitto, Lorenzo Quaglia, Oscar Pizzuto, Tobia Vallo e Vittorio Scutti, che si allenano con determinazione,

tenendo alto il nome del nostro Circolo.”



“Questo risultato, inoltre, non rappresenta per noi un traguardo finale, ma uno stimolo a proseguire su

questa strada, mettendo sempre i giovani al centro delle attività del CVT.” ha aggiunto il Presidente

Loffreda.



Il Circolo della Vela Termoli, inoltre, ospiterà quest’anno diverse regate, sia di vela che di windsurf. Il primo

appuntamento è fissato per il 18 maggio, con il Campionato Zonale Snipe e Optimist, un evento a cui è

invitata a partecipare tutta la cittadinanza di Termoli.