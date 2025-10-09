Cip Molise presenta “SCOPRI IL TUO SPORT!”: otto posti e venti ore di lezioni per ‘amare’ una disciplina

Il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) Molise lancia un’importante iniziativa per promuovere l’attività sportiva tra le persone con disabilità: il progetto “SCOPRI IL TUO SPORT! Anno 2025 – TERZA APERTURA”. Un’opportunità unica per beneficiare dell’attività fisica e avvicinarsi al mondo sportivo.

Il progetto è stato ideato per offrire ai partecipanti un’esperienza completa e personalizzata. Ogni ammesso avrà accesso a 20 ore di lezioni individuali condotte da istruttori qualificati.

L’obiettivo è duplice: consentire ai partecipanti di constatare in prima persona i notevoli benefici per la salute fisica e mentale derivanti dall’esercizio sportivo e favorire l’innamoramento per una disciplina specifica, in modo da poter poi proseguire in autonomia un percorso sportivo, anche a livello agonistico.

I posti disponibili per questa tornata sono 8, offrendo un’ampia gamma di discipline da sperimentare in base alle diverse esigenze e preferenze individuali.

Sarà possibile inoltrare la propria candidatura dalle ore 12:00 di mercoledì 08/10/2025 fino alle ore 17:00 di venerdì 24/10/2025.

La domanda deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma dedicata del CIP.

Il bando completo e la piattaforma per l’inoltro della candidatura sono disponibili al seguente indirizzo: https://www.servizicip.it.

Per candidarsi, è sufficiente creare un account sulla piattaforma, cercare il progetto denominato “SCOPRI IL TUO SPORT! Anno 2025- TERZA APERTURA” e seguire attentamente tutte le indicazioni fornite fino al completamento della procedura.

Avviso e Regolamento Regionale sono disponibili al link https://www.comitatoparalimpico.it/comunicazione/attivita/notizie/item/scopri-il-tuo-sport-anno-2025-terza-apertura.html?fbclid=IwY2xjawNTNl9leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFXa1NjTk9ZU1I2TTJCWnNuAR71LWTd7iUAV3RQBOaVNrmbs862UBmN14GiPFRLopIUwDVB1xle8eHBRApowA_aem_dEFUi3IiRufJurcBBLjLPQ