Campobasso FC: Ingaggiato Claudio Cristallo

Il Campobasso, continua ad acquistare , dopo Brunet, Rizzo e La Monica, e’ stato ingaggiato Claudio Cristallo, terzino, classe 2003, nato a Barletta ma cresciuto nel Monopoli. Nel 2021-2022, viene dato in prestito al Francavilla in Sinni in serie D.Nel 2023 , passa al Barletta per tornare nel 2024 al Monopoli dove gioca in serie C. Cristallo, ha firmato un biennale con i rossoblu .

” Sono contento di giocare nel Campobasso , appena mi hanno contattato non ho avuto dubbi ad accettare la loro proposta ” ha concluso il giocatore.

Arnaldo Angiolillo