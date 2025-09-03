Home Sport Campobasso F.C. chiude il calciomercato con Armini e Gargiulo

Il Campobasso, ha concluso il calciomercato con la rescissione contrattuale con Mondonico e il prestito di Mancini al Sudtirol in serie B.

I rossoblu, hanno acquistato Nicolo’ Armini, classe 2001 , cresciuto nella Lazio e attualmente  in forza al Crotone, Armini e’ un difensore, altro acquisto, e’ Mario Gargiulo, classe 1996, ha militato, nel Pisa, Lucchese, CIittadella e Foggia  insieme con mister Zauri che lo ha voluto a  Campobasso, Gargiulo e’ un centrocampista.

Arnaldo Angiolillo

