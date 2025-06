Campionati Italiani su pista di San Miniato: bilancio positivo per le atlete del Centro Sportivo Pattinaggio Campobasso

Bilancio positivo per le atlete del Centro Sportivo Pattinaggio Campobasso che hanno partecipato ai Campionati Italiani su pista al pattinodromo “La Catena” di San Miniato (PI). Chiara Fusco, Sofia Macari e Martina Palumbo hanno rappresentato il Molise con onore, al cospetto delle migliori atlete d’Italia arrivate in Toscana per la competizione tricolore.

Il miglior risultato lo ha ottenuto Chiara Fusco nel giro crono ad atleti contrapposti: 22”83 il riscontro cronometrico che le ha consentito un buon piazzamento in classifica generale. Molto bene è andata anche la batteria della gara lunga sui 3000 metri a punti dove la giovane rosso-blu ha tenuto il passo delle avversarie fino all’arrivo, mancando di un soffio la qualificazione in semifinale. Soddisfacente anche la prestazione nella 5000 metri ad eliminazione, anche se il ritmo sostenuto del gruppo di testa l’ha messa fuori dai giochi al secondo passaggio.

Al di là del piazzamento in classifica generale, positiva la partecipazione anche per Sofia Macari e Martina Palumbo, entrambe al primo anno nella categoria ragazze, al loro debutto in un Campionato Italiano su pista. Le atlete rosso-blu hanno interpretato bene la gara di velocità a partenze contrapposte ottenendo tempi in linea con il loro potenziale. Nella 3000 metri a punti, invece, hanno sofferto maggiormente il divario di livello rispetto alle avversarie, ma hanno comunque ben figurato, così come hanno corso al meglio delle loro possibilità anche nella 5000 metri ad eliminazione.

“Siamo soddisfatte dei nostri risultati – ha commentato il presidente e tecnico del Centro Sportivo Pattinaggio Campobasso, Rita Bartolomeo – tenuto conto del livello della competizione e del lavoro svolto per preparare le gare. Chiara, Sofia e Martina sono state tre delle cinque molisane in gara ai Campionati Italiani e questo per noi è motivo di orgoglio”.

Di ritorno dalla Toscana, le atlete rosso-blu hanno già ripreso a lavorare per preparare i Campionati Italiani su strada che si disputeranno a Cantù (CO), a fine luglio.