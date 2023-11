Campionati Gold di Ginnastica ritmica/In Molise presenti anche le “Farfalle”

Molise al centro dell’universo nazionale della ginnastica ritmica, da giovedì 16 a domenica 19

novembre. Per quattro giorni, infatti, con il coordinamento organizzativo dello Sporting Bovianum, Campobasso ospiterà – tra PalaUnimol e La Molisana Arena – i campionati nazionali di specialità gold di ginnastica ritmica per allieve, junior e senior con, all’interno, una sorpresa di assoluto rilievo per tutti gli sportivi (e non solo gli appassionati della ginnastica).



Nelle prossime ore ci sarà la conclusione delle iscrizioni, ma nel frattempo è stato reso noto quello che sarà il programma orario della kermesse. Giovedì pomeriggio – sulle pedane posizionate sul parquet del PalaUnimol – ci sarà spazio per le prove riservate alle allieve di seconda fascia. Dalle 15.30 sino alle 19.40 spazio, nell’ordine alle prova al corpo libero, al cerchio, alla palla, alle clavette ed al nastro con due momenti protocollari di premiazione (fil rouge di ogni sessione).



Venerdì 17, doppia sessione di competizione: al mattino per le allieve di prima fascia al PalaUnimol dalle ore 9 con eventi al corpo libero, alla fune, al cerchio ed alla palla. Nel pomeriggio, all’Arena, riflettori sulle junior prima fascia con nell’ordine le prove al cerchio, alla palla, alle clavette ed al nastro e, in chiusura, l’esercizio di coppia.



Doppia sessione anche al sabato con programma mattutino e pomeridiano. Al mattino le junior

seconda fascia impegnate tra cerchio, palla, clavette e nastro. Per le junior terza fascia medesima successione tra gli attrezzi.



Domenica mattina, infine, spazio alla categoria senior con, nell’ordine, cerchio, palla, clavette e

nastro. Nel novero della quattro giorni del capoluogo di regione, peraltro, ci sarà spazio per la

squadra nazionale delle farfalle: le azzurre della ginnastica ritmica qualificate per le Olimpiadi di

Parigi che daranno vita ad un collegiale in Molise con tanto di esibizione per gli appassionati (e gli sportivi più in generale) che avranno modo di stare a diretto contatto con le big della disciplina per carpirne segreti (ed impressioni).