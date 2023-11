Calcio,serie D/ U. Riccione- Campobasso 1-1

U. Riccione

Servalli, Ramires, Scalini, Sykn, Maio, Ferrara, Callegaro, Mesisca, Ndoj, Pellicani,Tonelli. All Riolfo.

Campobasso

Esposito, Pacillo, Bonacchi, Gonzalez, Pontillo, Serra, Abonckelet, Ricamato, Di Nardo,

Coquin, Abreu. All Pergolizzi.

Arbitro: Moro di Novi Ligure. Marcatori : al 12′ Di Nardo. al 31′ Maio.

Acquistati in settimana dai rossoblù tre giocatori: si tratta di Coquin dalla Paganese, Pacillo dall’ Astrea e Mabille dal Perugia. Al 5′ , azione degli ospiti ma la palla termina fuori, al 12′ errore del portiere di casa e Di Nardo segnal:1l-0 in favore degli ospiti. Al 25′ , tiro di Serra ma la sfera finisce fuori , al 31′, lancio di Tonelli per Maio che realizza 1-1. Al 38′, azione dei romagnoli ma la palla termina fuori . Finisce cosi, il primo tempo con le due squadre che vanno al riposo sul risultato di 1-1.

Nel secondo tempo, ci prova Ferrara ma la sfera termina alta, al 60′, Tonelli arriva un attimo in ritardo su lancio di Callegaro . Al 65 ‘, Coquin si fa tutto il campo tira ma Servalli è bravo a mandare in angolo, al 80′ , Di Nardo di testa manda fuori da buona posizione , al 85’ esce Di Nardo ed entra Lombari per i rossoblù. Finisce cosi, la partita con un altro pareggio per i molisani, con la Sambenedettese che ha vinto ed ora è a 5 punti dal Campobasso.

Il Vastogirardi non ha giocato a causa della neve mentre il Termoli ha pareggiato 0-0 contro il Chieti in casa , la squadra abruzzese è seconda in classifica insieme al Campobasso.

Arnaldo Angiolillo