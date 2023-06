Calcio/ Torremaggiore – Busso Chaminade 0-1, molisani in Promozione

La Chaminade Busso vince la finale play off a Torremaggiore e viene promossa in Promozione.

La partita regolamentare era finita 0-0, l’arbitro come da regolamento faceva disputare i tempi supplementari , due tempi da 15 minuti l’uno; nel primo tempo supplementare c’era un rigore per i pugliesi che lo sbagliavano ma nel secondo tempo supplementare, quando mancavano pochi minuti alla fine e già si pensava ai calci di rigore, Tizzani realizzava ed era 1-0 per gli ospiti che vincevano cosi la partita e approdavano in Promozione.

Grande entusiasmo sugli spalti dei tifosi bussesi che avevano seguito la propria squadra che torna in Promozione dopo molti anni.

Arnaldo Angiolillo