Calcio, serie D/ Tivoli- Campobasso 0-2

Tivoli

Zappala’, Jurgens, Ruiz, Valentini, Di Emma, Ruci, Vestenicky,Panaioli, Camilli, Recchiuti, Maurizi.All Granieri.

Campobasso

Esposito, Bonacchi, Di Filippo, Parisi, Gonzalez, Grandis, Maldonado, Serra, Di Nardo, Coquin, Lombari.All Pergolizzi.

Arbitro: Galiffi di Alghero. Marcatori: al 59′ Maldonado al 61′ Di Nardo.

Non gioca Nonni infortunato al suo posto Gonzalez. Al 5′, azione degli ospiti tiro di Di Nardo Al 15′, errore della difesa rossoblù e Maurizi si presenta solo davanti a Esposito che respinge e resta a terra ma si riprende subito. Al 30′, Valentini segna ma commette fallo sul portiere ospite che resta a terra, l’arbitro annulla la rete e gli animi si riscaldano cosi viene espulso il D.G. del Tivoli in panchina. Al 40′, azione dei locali ma la difesa rossoblù fa buona guardia. Finisce cosi, il primo tempo con le due squadre ferme sul risultato i 0.0.

Nel secondo tempo, al 50′ tiro di Lombari che termina fuori, al 59′ punizione per gli ospiti la batte Maldonado la palla finisce sul palo interno ed entra in rete: è 1-0 per i molisani gran goal di Maldonado che ci ha abituato a questi goal. Al 61′, errore del portiere di casa e Di Nardo insacca il 2-0 per i rossoblù. Al 75′, Di Nardo tutto solo tira ma la palla termina fuori. Al 80′, esce Lombari ed entra Persichini, al 90′ tiro di Maldonado ma la sfera termina fuori.

Finisce cosi, la partita con la vittoria dei rossoblu, il Vastogirardi ha vinto 1-0 contro il Riccione, mentre il Termoli ha pareggiato 0-0 ad Avezzano.

Arnaldo Angiolillo