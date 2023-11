Calcio, serie D/ Si dimette Montaquila , Carnevale nuovo tecnico del Termoli

Dopo la contestazione di domenica dopo la partita persa in casa contro il Vastogirardi per 2-0 , il Presidente del Termoli, Montaquila, si è dimesso; ma in attesa di un nuovo Presidente continuerà a gestire il club.

Il Termoli, ieri sera, in un comunicato stampa,ha reso noto il nome del nuovo allenatore che sostituirà Martino: si tratta di Massimo Carnevale, ex tecnico del Real Aversa e dell’ Under 17 del Napoli.

Il nuovo tecnico dopo la presentazione dirigerà il primo allenamento come allenatore dei giallorossi.

Arnaldo Angiolillo