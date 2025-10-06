Calcio/ La Nazionale Under 19, giocherà due amichevoli in Molise

foto FIGC

La Nazionale Under 19, giochera’ due partite amichevoli nel Molise contro la Scozia.

Il 10 ottobre, si giocherà a Campobasso, allo stadio ” Molinari” alle 16.30 , mentre il  13 ottobre la nazionale under 19, sara’ di  scena a Isernia , allo stadio “Lancellotta”  alle ore 11.

Era dal 2003, che la nazionale non veniva nel Molise. A giugno 2003, la  Nazionale Maggiore giocò in amichevole  a Campobasso, contro l’Irlanda del Nord .

La partita, fu organizzata all’ indomani del terremoto di S. Giuliano di Puglia per raccogliere fondi da destinare ai terremotati.

La Nazionale Under 19, è in ritiro a Roma dal 5 ottobre .

Arnaldo Angiolillo

