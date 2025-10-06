Calcio/ La Nazionale Under 19, giocherà due amichevoli in Molise

La Nazionale Under 19, giochera’ due partite amichevoli nel Molise contro la Scozia.
Il 10 ottobre, si giocherà a Campobasso, allo stadio ” Molinari” alle 16.30 , mentre il 13 ottobre la nazionale under 19, sara’ di scena a Isernia , allo stadio “Lancellotta” alle ore 11.
Era dal 2003, che la nazionale non veniva nel Molise. A giugno 2003, la Nazionale Maggiore giocò in amichevole a Campobasso, contro l’Irlanda del Nord .
La partita, fu organizzata all’ indomani del terremoto di S. Giuliano di Puglia per raccogliere fondi da destinare ai terremotati.
La Nazionale Under 19, è in ritiro a Roma dal 5 ottobre .
Arnaldo Angiolillo
