Calcio, I categoria/ Intervista a Nicola  Ranallo, Presidente della F.C. Busso

Nicola Ranallo, Presidente della F.C. Busso; lo abbiamo avvicinato per fargli alcune domande.

Nicola, come sta andando il campionato?

“Bene – esordisce il Presidente – siamo al 4° posto con una partita in meno, in caso di vittoria arriviamo al 2° posto. Un ottimo risultato , perché siamo una neopromossa al suo primo torneo di 1^ categoria”.

Il vostro obiettivo qual è?

“Speriamo di arrivare ai Play Off – continua l’interlocutore – vorrei sottolineare che la squadra è composta da molti giovani di Busso, e vorrei fare un plauso al nostro allenatore

Martinelli che sa come farli crescere. Occorre avere fiducia nei giovani – prosegue Ranallo – perché le società sono tutte indebitate anche in Serie A e non si possono più spendere cifre esagerate; i giovani poi hanno un attaccamento alla maglia che altri invece non hanno”.

Arnaldo Angiolillo