Calcio/ Campobasso, i rossoblù hanno ingaggiato Maldonado

I rossoblù hanno ingaggiato Luis Maldonado, ex giocatore di Catania e Catanzaro. Maldonado,

27 anni, nato in Ecuador, ha giocato con l’Este, squadra di serie D per poi approdare al Catania

e al Catanzaro in serie C.

Ottimo acquisto per il Campobasso che continua a rinforzarsi, in vista del derby di Coppa Italia con il Termoli che si svolgerà il 27 agosto a Selvapiana; i rossoblù giocheranno domenica 20 agosto in amichevole contro il Riccia alle ore 10.00 allo stadio comunale ” Poce” di Riccia.

Arnaldo Angiolillo