Calcio/Campobasso – Gubbio : 2-0

Campobasso/Tantalocchi, Cristallo, Celesia, Martina, Papini, Di Livio, Cerretelli, Gargiulo, Padula, Leonetti,Bifulco. All Zauri.
Gubbio/Krapikas, Baroncelli, Di Bitondo, Bruscagin, Zallu, Rosaia, Djonkapata, Carraro, Tommasini,tentardini, Minta. all Di Carlo.
Arbitro: Recchia di Brindisi.
Marcatori . al 28 Leonetti , al 98 Lonbari.
Spettatori 3374.
Al 5, azione degli ospiti ma la difesa di casa fa buona guardia.
Al 10, punizione di cerretelli ma la palla termina fuori. Al 20 tiro di
Bifulco di poco fuori. Al 28, cross di Cristallo per Leonetti che di testa segna 1-0 , esplode il “Molinari”.Al 35, tiro di Rosaia ma la sfera finisce fuori.
Al 40, tiro di Carraro , il portiere smanaccia arriva Cristallo che rinvia la palla.
Finisce cosi, il primo tempo con i lupi in vantaggio per 1-0. Nel secondo tempo, al 48 esce Gargiulo ed entra Serra. Al 50, Cristallo in rovesciata manda alto.
Al 55 Baroncelli fa fallo su Di Livio e viene espulso , umbri in 10 uomini.
Al 56, esce Bifulco ed entra Gala. Al 60, Gala cade in area viene ammonito si va alla FVS che non funziona si perdono molti minuti . Al 75, esce Leonetti ed entra Lombari. Al 87, rosaia impegna il portiere di casa in un ottimo intervento.
vengono concessi 13 minuti di recupero. Al 95 , Gala solo col portiere si fa respingere il tiro. Al 98, Lombari approfitta di un errore della difesa ospite e realizza il 2-0 in favore dei rossoblu. Finisce cosi, la partita con la vittoria dei molisani ora sesti in classifica e i tifosi cominciano a sognare…
Arnaldo Angiolillo