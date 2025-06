Bocce, a Vinchiaturo Califano e Baselice vincono il 18° Trofeo ‘Settimio Perrella’

Giuseppe Califano e Christian Baselice della salernitana San Gaetano Mercato San Severino hanno vinto il 18° Trofeo Settimio Perrella, gara regionale a coppia, organizzata dalla società La Torre Vinchiaturo del presidente Mario Perrella, figlio dell’indimenticabile compianto dirigente sportivo (tra i fondatori del club vinchiaturese e fautore del Bocciodromo Comunale del centro alle porte di Campobasso), atleta e arbitro.

I due giovani vincitori hanno battuto, nella finalissima, Paolo Antonio Ocone e Luigi Pisano della società Città di Benevento.

Hanno chiuso la propria corsa in semifinale: Fabio Benacquista con Gabriele Quattrociocchi della Olsaretti Isola del Liri (terzi) e Donato Cercia con Marco Di Carlo della Madonna delle Grazie Termoli.

La coppia Cercia – Di Carlo è stata anche la prima formazione molisana classificata.

A completare il quadro delle formazioni finaliste: Carmine Rainone ed Eugenio Ricciardone del DLF Isernia (quinti); Attilio Notte e Giacomino Farrace dell’ABC Castelpetroso (sesti); Fabiano Iapaolo e Clemente Di Bartolomeo della Frosolonese (settimi); Luigi Lanzillo e Clemente Marra della società organizzatrice La Torre Vinchiaturo (ottavi).

64 le coppie al via per un totale di 128 atleti partecipanti.

Il direttore di gara è stato Lucio Fiorella, arbitro regionale dell’AIAB Molise. Gli arbitri di campo sono stati Mario Perrella e Antonio Verdone.

“Il Trofeo Settimio Perrella è una delle gare storiche del calendario boccistico molisano – il commento del Presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato – Anche la 18^ edizione ha confermato gli ottimi contenuti tecnici di questa manifestazione, sempre ben organizzata da Mario Perrella, il quale, oltre a essere Presidente de La Torre Vinchiaturo, è anche attivissimo consigliere della FIB Molise. Si occupa di tutte le questioni tecniche del Comitato Regionale e con la squadra femminile della società La Torre Vinchiaturo è già giunta nelle prime otto squadre d’Italia ai Campionati Italiani di Società”.

Le gare del mese di giugno del calendario della FIB Molise 2025 sono: il 40° Trofeo ‘Città di Termoli’, Individuale Nazionale, domenica 8 giugno, dalle ore 9, organizzato dalla Madonna delle Grazie Termoli; il 2° Trofeo AVIS Riccia, Individuale Regionale Serale, ore 18,30, dal 9 al 26 giugno, organizzato dalla Bocciofila Riccese; il Summer Day Bocce AVIS Junior, Individuale Regionale Under 18, Under 15 e Under 12, sabato 14 giugno, dalle ore 9, organizzato dalla Bocciofila Avis Campobasso; il Trofeo ‘Nicola Benigno’ Gran Premio Corpus Domini Levigas, Individuale Nazionale, sabato 21 giugno, dalle ore 9, organizzato dalla Monforte Campobasso.