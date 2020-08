Ariedo Braida, ex D.S. del Milan in visita ad Agnone

Ariedo Braida, ex D.S. del Milan di Berlusconi,si e’ recato in visita ad Agnone.

Accolto da Colaizzo ex Presidente dell’ Agnonese e dal ex D.S. dei granata Ciccorelli, Braida, riconosciuto da tifosi e sempilci sportivi ha firmato molti autografi ,poi ha parlato della sua esperienza al Milandurata ben ventotto anni , svelando aneddoti

sulle trattative che hanno visto ex dirigente portare in rossonero, Gullit, Van Basten ecc.

Dopo aver bevuto un caffe’ Braida e’ andato a pranzo al Ristorante Il Duca del Sannio,dove ha gustato dell’ottimo pesce , facendo i complimenti ai proprietari.

Dopo pranzo, il dirigente , e’ partito ma prima di mettersi in macchina ha voluto spronare Colaizzo a restare alla guida dei granata anche per il prossimo campionato.

Arnaldo Angiolillo