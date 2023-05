ANSMeS/ Convegno “Sport e Famiglia, un’amicizia da costruire…”

Il Comitato Regionale Molise dell’Associazione Nazionale Stelle e Palme al Merito del Coni e del Cip ha organizzato il prossimo 25 maggio un convegno dal tema “Sport e Famiglia, una amicizia da costruire”.



L’incontro si svolgerà presso l’Auditorium Parrocchiale della chiesa di San Pietro Apostolo in via San Giovanni a Campobasso, cui vanno i ringraziamenti dell’Associazione per l’ospitalità e per aver condiviso una un’iniziativa che vedrà la presenza di un illustre relatore, il Segretario della Pastorale del Turismo della Ceam nonché Presidente del Comitato Provinciale CSI di Teramo Angelo de Marcellis.



Insieme al Dott. de Marcellis siederanno al tavolo dei relatori alcuni tecnici di Associazioni sportive molisane che colloquieranno con il pubblico presente (si auspica la presenza dei genitori di ragazzi che praticano attività sportive) sulla tematica e sui rapporti tra il mondo sportivo e quello della famiglia.



Il tema scelto per il convegno rientra nel progetto che la Presidenza Nazionale ha selezionato per l’anno 2023, delegando i vari Comitati Regionali e Provinciali a sviluppare la tematica sul territorio.



Saranno presenti, in rappresentanza dell’Ansmes il Consigliere Nazionale Francesco Palladino ed il Presidente Regionale Molise Michele Falcione. Per il prossimo autunno, inoltre, è in cantiere un secondo appuntamento sulla tematica, con l’intento di sensibilizzare sempre più il rapporto sinergico tra la famiglia e lo sport al fine di costruire una società civile sempre più improntata al rispetto delle regole e della persona.