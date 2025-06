Alonso, gaffe sui social contro la Juventus: “Chi non salta…”

(Adnkronos) – Piccola gaffe sui social per Fernando Alonso. L'ex pilota della Ferrari, oggi in Formula 1 con l'Aston Martin, ha pubblicato poche ore fa un video sui social, corredando il tutto con una canzone… poco fortunata. Nel filmato si vede una gara indoor di go kart, primo amore dello spagnolo, condivisa con il supporto della canzone dei Ricchi e Poveri "Sarà perché ti amo", rivisitata in chiave… anti-Juventus. Nel condividere la storia, Alonso non si è accorto di aver selezionato una versione sbagliata della musica: il coro da stadio, cantato da tante tifoserie italiane contro i bianconeri, che suona più o meno così: "Che confusione, sarà perché tifiamo. È un’emozione, che sale piano piano… Stringimi forte e stammi più vicino… E chi non salta… è un gobbo juventino".

Poco dopo Alonso ha cancellato il video, rimasto però visibile nella storia ripostata dal profilo del "Museo y Circuito Fernando Alonso". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)