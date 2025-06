All Together, successo per il saggio finale di ginnastica ritmica, ginnastica artistica e hip hop

All Together. Con il saggio finale di Ginastica Ritmica, Ginnastica Artistica e Hip Hop si è chiusa la stagione al Cus Molise dei tre settori giovanili. Tre discipline unite in un unico spettacolo fatto di passione, suoni, colori ed emozioni. Uno spettacolo che ha catturato l’attenzione dei presenti e strappato applausi a conferma dell’ottimo lavoro svolto durante tutto l’anno dalle istruttrici Marialaura Lombardi, Gabriella Di Berardo e Ines De Finis. E’ stato uno spettacolo che ha premiato le giovani atlete e la loro costanza negli allenamenti. Un’alternanza tra le tre discipline che ha permesso di scoprire la bellezza e la difficoltà di ciascuna.

Chiamate ad esibirsi dalla presentatrice della serata, Ilenia Di Meo, le allieve hanno messo in pratica quanto provato durante l’anno attraverso coreografie ed esercizi con l’utilizzo degli attrezzi propri di ciascuna disciplina. Palla, cerchio, nastro e clavette per la ritmica, la trave, il volteggio e il corpo libero per la ginnastica artistica. Le allieve di hip hop, alla prima esibizione in assoluto, hanno inserito nella loro esibizione anche la break dance. E’ stato un pomeriggio intenso che ha regalato enormi soddisfazioni sia alle ragazze che alle istruttrici.

“Si è chiuso un anno di lavoro e di meglio non potevamo fare – spiegano Lombardi, Di Berardo e De Finis – per la prima volta abbiamo sperimentato questo saggio con tre discipline diverse ed è riuscito bene. Un esordio positivo con tanti punti fermi dai quali ripartire in prospettiva futura. Un grazie lo rivolgiamo a tutti i genitori che anche quest’anno ci hanno affidato le loro figlie, abbiamo cercato di farle crescere attraverso il lavoro e la passione che sempre ci ha contraddistinto, grazie al Cus Molise che ci ha dato nuovamente fiducia e a tutti coloro che sono intervenuti e ci hanno fatto sentire il loro calore in occasione del pomeriggio conclusivo. E’ andata in archivio una stagione intensa nella quale non ci siamo risparmiate e abbiamo raccolto i frutti del nostro lavoro”.