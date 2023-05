AeQuilibrium Cup 2023 in Molise: definito il lotto degli impianti

Otto impianti faranno da cornice all’AeQuilibrium Cup, Trofeo delle Regioni 2023,

appuntamento che incentrerà tutte le attenzioni sul Molise (e più nello specifico su

Campobasso ed il suo hinterland) dal 26 giugno al primo luglio.

Campo centrale e sede delle finali sarà il PalaUnimol. Altre sedi di rilievo saranno la struttura

dell’Ipia (sede dei match degli Spike Devils di B maschile) ed il PalaVazzieri.

Il Palasport di Vinchiaturo ed il taraflex dell’impianto di Villa De Capoa saranno ulteriori centri

di rilievo, così come il parquet del PalaFerentinum a Ferrazzano.

A completare il quadro l’impianto comunale di Mirabello Sannitico, nonché le palestre del

Pertini e del Galanti a Campobasso.

Come evidenziato dal presidente della Federazione Italiana Pallavolo Giuseppe Manfredi, in

occasione della venuta a Campobasso del commissario tecnico della Nazionale Maschile

Ferdinando De Giorgi all’Unimol, sulle strutture sedi del torneo ci sarà grande attenzione in

virtù della partnership con il main sponsor Aia, che si occuperà direttamente di alcuni lavori di

miglioramento e restyling nelle sedi della kermesse.

Nel frattempo, da parte sua, il presidente della Fipav Molise Gennaro Niro – al vertice anche

del comitato organizzatore – sarà presente a Torino nel fine settimana per la Consulta

Nazionale dei Presidenti Regionali di supporto al Consiglio Federale.

Nella circostanza, il numero uno dell’universo pallavolistico territoriale farà anche il punto

sull’avvicinamento all’evento che vedrà sul territorio i migliori under 16 e le più promettenti

under 15 in campo nazionale sfidarsi per il titolo.