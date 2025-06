Abodi: “Esonero Spalletti? Perplesso, situazione non risolvibile solo con cambio ct”

(Adnkronos) – “La gestione dell'esonero di Spalletti mi ha lasciato perplesso, ma non entro nel merito delle motivazioni tecniche. Probabilmente sono le stesse riflessioni che sono state fatte dopo gli Europei, quindi è stata data fiducia e questo fa parte anche delle opzioni. Credo che un presidente eletto con il 98% dei consensi metta il sistema nel suo complesso di fronte alle responsabilità di capire come uscire fuori da una condizione che non è risolvibile solo con un cambio di allenatore”. Così il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, ha commentato il momento della Nazionale a margine dell’evento ‘Quo vadis Roma? Un progetto per un futuro capitale’. Un incontro sullo sviluppo di Roma tra architetti, urbanisti, amministratori, politici, intellettuali e associazioni portatrici di interessi civili nell’aula congressi del Museo Maxxi di Roma.

Abodi ha continuato: “Dobbiamo dare attuazione a quello che succederà nei prossimi giorni alla norma che ha previsto anche la costituzione di una commissione indipendente che deve collaborare con la federazione, ma in un'ottica esterna e terza. Entro il mese di luglio o i primi di agosto sarà operativo questo nuovo soggetto, il Parlamento si esprimerà come è previsto dalla norma e noi inizieremo a collaborare nel rispetto dei ruoli, perché i criteri vengono decisi dal Consiglio Federale. Le verifiche, i controlli anche delle proprietà e la funzione propositiva è attribuita a questa nuova agenzia”. Il ministro ha quindi concluso: “Se poi c'è bisogno di un ulteriore intervento legislativo, lo faremo in accordo con la Federazione, senza invasione di campo, perché ognuno deve prendere le decisioni nel rispetto dei propri perimetri. Le regole dell'iscrizione al campionato, i criteri di selezione delle proprietà i gli indicatori patrimoniali, sono tutti elementi che la Federazione ha già valutato e mi auguro che producono degli effetti e questa collaborazione sono convinto che sarà proficua". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)