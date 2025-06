A Campobasso celebrata la Giornata Nazionale dello Sport del CONI

Il cuore di Campobasso, nel pomeriggio di domenica 15 giugno 2025, si è animato grazie alla Giornata Nazionale dello Sport del CONI, organizzata dal CONI Molise e dallo staff della Delegazione Provinciale CONI Campobasso, con la collaborazione dell’amministrazione comunale del capoluogo di regione.

Piazza della Vittoria, parte di Corso Vittorio Emanuele e la splendida location del Comando Militare Esercito in via Verdone sono state invase da tantissimi ragazze, ragazzi e appassionati, che hanno avuto modo di mettersi alla prova in diverse discipline sportive nei campi e negli spazi allestiti dalle rispettive Federazioni Sportive e, per esse, dalle associazioni sportive.

Calcio, tennis, ginnastica, rugby, pallavolo, pesistica, sport equestri, danza sportiva, automobilismo, pugilato, badminton, bocce e la partecipazione dei gruppi sportivi dei Carabinieri e della Polizia di Stato: il centro di Campobasso si è trasformato in una cittadella sportiva.

Al taglio del nastro presenti, col presidente CONI Molise Benito Suliani e col Delegato CONI Campobasso, Giuseppe Formato, le autorità militari, civili e sportive.

Il Comune di Campobasso ha partecipato, all’inaugurazione, col consigliere comunale, con delega allo sport, Luca Praitano; mentre, il sindaco Maria Luisa Forte e il vice Giose Trivisonno hanno partecipato ad alcune delle attività presenti.

“L’importanza dello sport consiste nel suo linguaggio universale – ha dichiarato il Delegato Provinciale CONI Campobasso, Giuseppe Formato – Lo sport educa alle regole, favorisce i corretti stili di vita, permette ai giovani di impegnarsi in una disciplina che può restare una semplice passione, ma che può regalare grandi soddisfazioni quando si percorre la strada dell’agonismo. La Giornata Nazionale dello Sport del CONI è una delle attività che coinvolge le cittadinanze, unendo idealmente tutte le piazze d’Italia”.