A poco più di un mese dalla 21ª edizione della CorrIsernia, in programma domenica 5 ottobre, il presidente della NAI Agostino Caputo, spiega a che punto è arrivata l’organizzazione dell’evento che fa correre la città di Isernia.

“Anche quest’anno, accanto al collaudato programma che tanto successo ha riscosso nelle precedenti edizioni, proporremo delle novità con la speranza che il Corrilascuola la faccia ancora una volta da padrone a livello di numeri ma anche in termini di coinvolgimento. È per questa ragione che con i collaboratori della NAI saremo sin dalla riapertura in tutte le scuole di Isernia e provincia per replicare e possibilmente migliorare i numeri raggiunti negli ultimi anni”.

“Abbiamo lavorato molto anche per quanto riguarda la gara non competitiva – aggiunge Caputo; la formula del Charity Program continua riscuotere successo e le diverse associazioni sono ben contente di legare i loro progetti alla CorrIsernia che riesce a coniugare con grande maestria sport e solidarietà”.

Un impegno civico e sociale che trova il suo apice nel rinnovo della partnership con la Polizia di Stato che per la terza volta patrocinerà la gara élite delle donne: “Con grande soddisfazione mia e del Questore di Isernia Davide Della Cioppa, la Polizia di Stato ha confermato il suo gratuito patrocinio al miglio delle donne. Gara ad inviti, al pari dell’americana, per la quale il nostro settore tecnico sta lavorando alacremente per portare su corso Garibaldi i migliori atleti tra i quali anche alcuni azzurri che parteciperanno ai prossimi Campionati del Mondo di Tokyo in programma a metà settembre. L’ottima organizzazione e la calorosa accoglienza riservata agli atleti che negli anni si sono resi protagonisti dell’americana e del miglio sono tra i motivi per un loro ritorno e biglietto da visita per chi verrà a Isernia per la prima volta!”.

La famiglia della CorrIsernia cresce e ancora una volta sbarca in Africa, dove a breve andranno gli amici dell’Associazione Oltre la Vita Onlus, carichi delle magliette della CorrIsernia e pronti a dar vita alla seconda edizione del CorriAfrica Burundi. “Stiamo cercando di organizzare una gara in contemporanea e di organizzare un collegamento in diretta da mandare sul display di piazza della Repubblica: una bella novità che sarà l’antipasto del nostro Corrilascuola” – chiosa il numero uno della NAI.

Come sempre in questo grande lavoro corale un ruolo di primo piano è svolto dalle collaborazioni, in primis quelle istituzionali con in testa il Comune di Isernia e l’Assessorato allo Sport della Regione Molise, passando per quelle commerciali con le aziende ormai storiche sostenitrici e qualche new entry, senza dimenticare il ruolo fondamentale che svolgono dirigenti scolastici e insegnati nel creare le condizioni per un Corrilascuola sempre più partecipato.