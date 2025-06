Unimol capofila di T.R.A.M.E progetto di valorizzazione territoriale su scala interregionale finanziato da Changes PNRR

Proseguono le attività con le comunità locali nell’ambito del progetto T.R.A.M.E Tratturi e pastorizia, patrimoni bioculturali in movimento. Un Ecomuseo delle Transumanze come proposta di rigenerazione territoriale, condotto dall’Università degli Studi del Molise, Università di Foggia e Archeologica S.r.l – Servizi e Progetti per i Beni Culturali. La metodologia applicata nei rispettivi contesti territoriali per l’acquisizione dei dati utili alle finalità di ricerca e per una corretta analisi di sviluppo tendenzialmente pragmatica e non calata dall’alto, mira a realizzare un percorso di ascolto e condivisione per riscoprire passo dopo passo il territorio, sostiene Nunzia Mangialardi di Archeologica S.r.l. Durante gli incontri partecipativi verranno raccolte, insieme ai cittadini, informazioni preziose sul territorio: suggerimenti, ricordi, conoscenze legate ai luoghi di valore storico-artistico, demoantropologico, alle tradizioni agricole e pastorali, e alla biodiversità locale. L’obiettivo è costruire una mappa partecipata dei percorsi e dei tracciati, evidenziando con colori o icone diverse i diversi ambiti di interesse. Un vero e proprio racconto corale del territorio, che intreccia saperi accademici e conoscenze locali, portando alla luce anche luoghi e storie spesso trascurati o poco conosciuti come dichiara la professoressa Letizia Bindi dell’Università degli Studi del Molise, in qualità di responsabile scientifico del progetto.

Questo metodo di lavoro permette di dare voce alla cittadinanza, invitata a esprimersi liberamente su temi come lo sviluppo territoriale, le potenzialità inespresse e le ragioni dell’attuale abbandono di alcune aree. Un’occasione quindi per costruire insieme una visione più consapevole, condivisa e sostenibile del territorio. Per tali ragioni gli appuntamenti sono aperti non solo ai portatori d’interesse, ma sarà utile la partecipazione a tutti gli incontri previsti di tutta la cittadinanza.

Il programma delle prossime attività:

Mercoledì 18/06 dalle ore 17:00 alle ore 20:00 presso il Comune di Sepino – Sala conferenze Santo Stefano

Martedì 24/06 dalle ore 17:00 alle ore 20:00 presso il Comune di Capracotta – Sala conferenze del Comune.

