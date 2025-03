Totti in Russia? I dubbi dopo le polemiche: “Ora vediamo”

(Adnkronos) –

Francesco Totti in Russia? L'ex capitano della Roma ha risposto in maniera criptica a chi gli chiedeva se il suo viaggio a Mosca fosse confermato, anche dopo le polemiche che lo hanno colpito negli scorsi giorni: "Se vado in Russia? Ora vediamo…", ha detto Totti, a margine dell'incontro all'Iliad Store a Roma. Totti dovrebbe volare nella capitale russa l'8 aprile come ospite d'onore dell'International RB Award, un evento organizzato da un noto sito russo di sport e scommesse. Lo stesso evento in passato ha visto la presenza di altri ex grandi calciatori, come Del Piero, Figo e Cafù. La notizia del viaggio di Totti aveva indignato il web e diversi esponenti politici, specialmente considerando il sostegno italiano, economico e militare, all'Ucraina nella guerra contro Putin. Nella capitale russa, per annunciare l'arrivo di Totti in città sono spuntati i primi cartelloni, che ritraggono l'ex attaccante con la maglia numero 10 della Roma e la scritta "l'imperatore sta arrivando nella terza Roma", dove per 'terza Roma' si intende, evidentemente, Mosca. Tanti i commenti indignati su X: "Dico solo peccato… stimavo #otti come calciatore (e continuerò a stimarlo) ma anche come uomo", scrive rammaricato un utente. Reazione a cui fanno eco diversi messaggi piuttosto espliciti: "Vergogna!", "che brutta fine". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)