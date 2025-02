Totò Schillaci, la figlia Jessica: “Prima di andarsene mi ha chiesto scusa…”

(Adnkronos) – "Inizialmente non riuscivo a parlare di lui, non riuscivo a concretizzare che non ci fosse più". Così Jessica Schillaci – figlia del compianto calciatore Totò Schillaci – ospite a 'La volta buona' ha ricordato il papà, morto prematuramente lo scorso 18 settembre 2024 dopo una lunga malattia. A Caterina Balivo, Jessica Schillaci ha ricordato il periodo in cui le condizioni del papà Totò si sono aggravate: "Ha cominciato a mostrare i sintomi gravi della malattia, non riusciva più ad alzarsi più dal letto, non mi rispondeva più al telefono come prima e rispondeva a monosillabi. Quando mio fratello mi confermò che stava male, ho lasciato il lavoro a Verona, e sono andata a Palermo". Totò Schillaci ha lottato fino all'ultimo respiro: "Le ultime due settimane sono state davvero intense. Lui si è sempre fatto capire, con i gesti e come poteva. I suoi occhi si facevano ben capire. Lui aveva capito che stava per andarsene, noi cercavamo di farlo concentrare su altro". "L'ultima cosa che mi ha detto è stata che mi voleva bene, mi ha chiesto scusa e mi ha detto di non dimenticarmi mai che mi voleva tanto bene", ha aggiunto Jessica, ricordando con grande commozione gli ultimi momenti vissuti accanto al papà. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)