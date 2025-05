Toto Cutugno, il figlio Niko a Verissimo: “La mia nascita ha creato disagio nella sua vita”

(Adnkronos) –

Niko Cutugno è stato ospite oggi, sabato 24 maggio, a Verissimo. Il figlio del cantautore Toto ha presentato in studio il suo libro autobiografico 'Fino all'ultimo respiro', in cui parla del complesso rapporto che ha avuto con il padre. Niko è il figlio di Toto Cutugno nato fuori da matrimonio: "Papà ha conosciuto mamma quando era sposato, la mia nascita ha creato del disagio nella sua vita che per anni ha cercato di nascondere. Lui c'è sempre stato, ma non sapevo che lavoro facesse", ha raccontato Niko che da piccolo non sapeva di essere il "segreto" di suo padre. Quando Niko era piccolo, sui giornali è apparsa una foto che rivelava pubblicamente il segreto di Toto Cutugno: "Lui ha dovuto fare i conti con la realtà, non è stato semplice". Negli anni, Niko e Toto sono riusciti a recuperare il rapporto padre-figlio: "Abbiamo trovato un terreno comune, anche per stargli vicino durante le difficoltà che ha affrontato per i suoi problemi di salute. Il rancore, la rabbia e il risentimento sono tutte emozioni che nel corso degli anni si sono aggiustate da sole, abbiamo sicuramente avuto un rapporto e di questo ne sono felice", ha raccontato Niko che oggi ricorda il padre Toto con orgoglio. "Era un uomo che amava la gente, un uomo generoso, vorrei che venisse ricordato così", ha concluso. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)