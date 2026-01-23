Il bar come luogo dell’anima, come osservatorio sociale e come spazio in cui il
tempo finalmente rallenta. Sabato 24 gennaio 2026, alle ore 17:30, il Casablanca Bar di Larino
ospiterà la presentazione del volume “Storie da bar – L’antologica” (Giulio Perrone Editore),
un’opera corale curata da Alessio Dimartino.
L’incontro sarà un dialogo aperto volto a recuperare quella “socialità lenta” che caratterizza i luoghi
di ritrovo storici per la comunità.
La dinamicità, che contraddistingue il senso di comunità, crea l’attenzione tra persone e territorio
fino a diventarne quotidianamente protagonista.
A confrontarsi sulle dinamiche umane che popolano i banconi dei bar, ci sarà un parterre di ospiti
d’eccezione:
Letizia Bindi: Antropologa e Docente presso l’Università degli Studi del Molise (Unimol);
Iolanda Giusti: Assessora alla Cultura del Comune di Larino e Sociologa;
Graziella Vizzarri: tra gli autori dell’antologia e operatore sociale.
Il senso dell’incontro
In un’epoca dominata dalla frenesia, l’evento al Casablanca Bar si propone come un momento
dove “il tempo si ferma”. Attraverso i racconti dell’antologia, i partecipanti saranno guidati in una
riflessione sulla funzione del bar come ultimo baluardo di comunità e di scambio autentico.
Il volume, edito dalla prestigiosa casa editrice Giulio Perrone, raccoglie le voci di diversi autori
che, con stili differenti, restituiscono dignità letteraria ai micro-momenti quotidiani vissuti tra un
caffè e un incontro fortuito.
“Storie da bar”: a Larino un dialogo tra letteratura, antropologia e sociologia
