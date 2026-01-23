“Storie da bar”: a Larino un dialogo tra letteratura, antropologia e sociologia



Il bar come luogo dell’anima, come osservatorio sociale e come spazio in cui il

tempo finalmente rallenta. Sabato 24 gennaio 2026, alle ore 17:30, il Casablanca Bar di Larino

ospiterà la presentazione del volume “Storie da bar – L’antologica” (Giulio Perrone Editore),

un’opera corale curata da Alessio Dimartino.

L’incontro sarà un dialogo aperto volto a recuperare quella “socialità lenta” che caratterizza i luoghi

di ritrovo storici per la comunità.

La dinamicità, che contraddistingue il senso di comunità, crea l’attenzione tra persone e territorio

fino a diventarne quotidianamente protagonista.

A confrontarsi sulle dinamiche umane che popolano i banconi dei bar, ci sarà un parterre di ospiti

d’eccezione:

 Letizia Bindi: Antropologa e Docente presso l’Università degli Studi del Molise (Unimol);

 Iolanda Giusti: Assessora alla Cultura del Comune di Larino e Sociologa;

 Graziella Vizzarri: tra gli autori dell’antologia e operatore sociale.

Il senso dell’incontro

In un’epoca dominata dalla frenesia, l’evento al Casablanca Bar si propone come un momento

dove “il tempo si ferma”. Attraverso i racconti dell’antologia, i partecipanti saranno guidati in una

riflessione sulla funzione del bar come ultimo baluardo di comunità e di scambio autentico.

Il volume, edito dalla prestigiosa casa editrice Giulio Perrone, raccoglie le voci di diversi autori

che, con stili differenti, restituiscono dignità letteraria ai micro-momenti quotidiani vissuti tra un

caffè e un incontro fortuito.