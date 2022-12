Spettacolo/ Il molisano Herbert Ballerina entra nel roster del digital entertainment hub 247Production

Riceviamo e pubblichiamo

Milano, 16 dicembre 2022 – 247Production – Digital entertainment hub che opera nel settore della creazione di contenuti video e format pubblicitari per il web, partecipata da Connetty, holding industriale di marketing digitale e new media – annuncia l’ingresso nel proprio roster di talenti di Herbert Ballerina, attore, comico, conduttore radiofonico e produttore cinematografico italiano da oltre 340 mila follower.

Herbert Ballerina, pseudonimo di Luigi Luciano, è un artista classe 1980 originario di Campobasso e noto per aver affiancato alla decennale carriera attoriale tra grande e piccolo schermo anche un brillante percorso comedy tra web e noti show televisivi. Sempre su questa linea spicca, tra i prossimi progetti del talent, la partecipazione alla terza edizione dell’entertainment show italiano LOL, Chi ride è fuori.

247Production – che già valorizza l’attività digital per talenti di spicco come, per citarne solo alcuni, Roberto Lipari, Max Angioni, i Panpers, Beatrice Arnera, e opera al servizio di note community italiane come Tml Planet e Insanity Page – offre ai brand e su tutte le piattaforme soluzioni digitali e innovative che vanno dall’ideazione, all’amplificazione, all’analisi dei risultati fino alla creazione di contenuti digitali in grado di raggiungere utenti profilati.

L’ingresso in 247Production di Herbert Ballerina consolida il percorso di costante evoluzione progettuale e di prodotto attuato dalla società. 247Production, infatti, ha avviato una strategia che mira alla creazione di contenuti di intrattenimento per i brand, scegliendo la voce di talent comedy e accompagnandoli nel loro percorso digitale.

“Siamo particolarmente felici di accogliere nella nostra squadra un personaggio del calibro di Herbert Ballerina, attore poliedrico e di grande talento, particolarmente apprezzato anche dall’audience digitale”, ha commentato Nicola Bertona, co-founder e ceo di 247Production. “Insieme a Herbert daremo vita a un percorso digitale ricco di progettualità e orientato alla creazione di contenuti di intrattenimento per i social che siano basati su valori, approccio autoriale e visione condivisi per rispondere alle preferenze della community e alle esigenze dei brand”.

Connetty è una holding industriale in campo digital marketing e new media. Fondata nel 2016 da Alberto Zilli insieme ai fratelli Stefano e Samuel e a Francesco Rizzardi, Connetty offre alle società partecipate – tramite personale interno e network di partnership consolidate – competenze trasversali in ambito Strategico e Finanziario, IT, Marketing & Sales, accompagnandole per tutto il percorso di crescita.

