Sonia Bruganelli compie gli anni, la dedica speciale di Angelo Madonia

(Adnkronos) –

Sonia Bruganelli spegne oggi, giovedì 20 febbraio, 51 candeline. Tra i tanti messaggi di auguri di compleanno ricevuti sui social, non potevano mancare quelli del figlio Davide Bonolis, nato dal matrimonio con Paolo Bonolis, e dell'attuale compagno Angelo Madonia. Sonia Bruganelli ha condiviso sul suo profilo Instagram alcuni dei tanti messaggi ricevuti il giorno del suo compleanno. Tanti colleghi, amici e volti noti della televisione hanno voluto fare gli auguri all'imprenditrice. Tra questi, non sfugge il video che ha condiviso Angelo Madonia – l'attuale compagno di Sonia Bruganelli conosciuto durante la sua partecipazione a Ballando con le stelle – che su Instagram ha scritto: "Buon compleanno amore", a corredo di un video in bianco e nero in cui Sonia balla felice mentre gioca con dei palloncini. Come canzone di sottofondo, il maestro di ballo ha scelto il brano 'That's life' di Frank Sinatra. Tra gli auguri, anche quelli del figlio Davide Bonolis, 20 anni, che ha condiviso una foto ricordo che lo ritrae da piccolo in braccio alla sua mamma: "Auguri a te che sei speciale, ti amo", ha scritto il secondogenito. Anche Carlo Aloia, il maestro partner di ballo di Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle, ha voluto celebrare il compleanno dell'imprenditrice con delle dolci parole: "Tanti auguri di un felice compleanno a te Sister, dal tuo maestro e amico, da Jlenia Intravaia (la moglie, ndr) e la nostra piccola Michelle (la figlia nata durante l'esperienza nel dance show di Rai 1) che ti saluta". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)