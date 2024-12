Sinner-Berrettini, gag con Chiambretti: il video diventa virale

(Adnkronos) –

Jannik Sinner e Matteo Berrettini sono stati i grandi protagonisti nell'Italia che ha vinto, per il secondo anno consecutivo, la Coppa Davis. I due tennisti sono stati premiati, nella serata dedicata ai Supertennis Awards, e poi intervistati da Piero Chiambretti. Il conduttore ha chiesto ai due tennisti se gli sarebbe piaciuto rinascere nei panni dell'altro. Le risposte hanno scatenato le risate del pubblico e i video sono andati subito virali sui social.

Sinner ha subito risposto con un convinto "sì", ma senza voler specificare il motivo. Il pubblico in sala però ha capito e così Chiambretti che ha ribattuto con un divertito "ci siamo capiti, e siamo d'accordo", in riferimento all'aspetto fisico di Berrettini. Più seria la risposta di Matteo, che ha voluto fare un complimento all'amico: "Vorrei essere come lui per sapere cosa si prova a non sbagliare mai". Poco dopo altro giro, altra gag. Chiambretti chiede a Berrettini il perché del suo soprannome 'The Hammer', ovvero 'Il Martello'. "Ma esattamente lei cosa martella?", domanda che ha fatto scoppiare a ridere sia la sala che i due tennisti, con Berrettini che ha preferito abbassare lo sguardo e allargare le braccia: "Passi a Sinner", ha ribattuto divertito. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)