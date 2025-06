Sanremo, su TikTok il Festival 2025 ha superato il Superbowl

(Adnkronos) –

Sanremo 2025 è stato uno degli eventi di cui si è parlato di più su TikTok, superando, in termini di video pubblicati con hashtag della manifestazione, persino il Superbowl americano. Questo risultato, che emerge dai dati di una primaria società di rilevazione visionati da Adnkronos, è figlio del nuovo approccio nativo crossmediale che la Rai ha iniziato ad adottare sulla sua offerta, sin dalla fase di ideazione editoriale, presidiando anche i target più giovani e le piattaforme digitali. Un metodo adottato nell'ambito della realizzazione del nuovo Piano Industriale che mira a completare nei prossimi anni la trasformazione dell'azienda in Digital Media Company per poter rafforzare la sua posizione e mantenere una centralità nel panorama internazionale dominato dai nuovi colossi dello streaming. Inoltre, la presenza massiccia del festival sui social, ormai una realtà cresciuta in maniera esponenziale negli ultimi cinque anni, favorita anche da realtà come il FantaSanremo che il servizio pubblico ha saputo cavalcare, aiuta a mantenere il festival connesso con il pubblico giovane, che è l'assicurazione sulla vita futura della festival. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)