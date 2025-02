Sanremo 2025, impazzano i video: sui social oltre 200 milioni di visualizzazioni in tre giorni

(Adnkronos) – I video del Festival di Sanremo 2025 impazzano sui social con 200 milioni di visualizzazioni in tre giorni. Tony Effe e la sua collana e Fedez intercettato i più commentati. Olly sempre più acchiappa-follower e favorito per la vittoria. Tra i video più virali su TikTok ci sono: il selfie di Tony Effe con una cantante di strada e i suoi tatuaggi coperti su viso e collo durante la prima esibizione all'Ariston, ma anche lo spettatore che urla a Rose Villain "Si na preta". La terza serata segna un leggero calo di interesse rispetto alle precedenti. Tuttavia, cresce l’attesa per la quarta serata dedicata ai duetti. Anche il sentiment positivo diminuisce leggermente, mentre emergono nuove polemiche. E' la fotografia scattata dalla ricerca di Socialcom realizzata con la piattaforma Socialdata in esclusiva per l'Adnkronos. "TikTok ridisegna il linguaggio del festival, avvicinando sempre più le star al pubblico e mescolando i formati televisivi con quelli digitali", commenta Luca Ferlaino, fondatore di Socialcom. "Selfie fatti con il telefonino o brevi storie generate con l’Ia arrivano a raggiungere milioni di visualizzazioni". I video del Festival sbancano quindi sui social con 200 milioni di visualizzazioni in tre giorni. Mentre la terza serata registra un totale di 2,2 milioni di post e oltre 350 milioni di interazioni sui social (tra commenti, like e visualizzazioni video), con un leggero calo d'interesse rispetto alle precedenti serate. Intanto cresce l’attesa per la quarta serata dedicata ai duetti, prevista come momento chiave per rilanciare la partecipazione. Anche il sentiment positivo diminuisce leggermente, mentre emergono nuove polemiche. Ma l'interesse verso la kermesse resta globale: solo negli Stati Uniti sono già stati pubblicati oltre 100.000 post su Sanremo. Tony Effe e Fedez sono al centro delle interazioni sui social: Tony Effe, per il divieto di indossare la sua collana di Tiffany & Co. a causa delle regole sulle sponsorizzazioni, e Fedez, coinvolto nelle polemiche dopo la notizia di intercettazioni legate a conversazioni con Luca Lucci, capo ultrà del Milan arrestato per narcotraffico. Inoltre, si intensificano i confronti tra Carlo Conti e Amadeus, con un aumento delle critiche al nuovo conduttore e direttore artistico. I momenti di maggiore attività social sono tre: l’ingresso di Katia Follesa (alle 21:30), tra i personaggi più citati e apprezzati della serata, la standing ovation per Olly (alle 22:15), e l’esibizione dei Duran Duran insieme a Victoria dei Måneskin (alle 22:45). I toni delle conversazioni sono prevalentemente neutri (59.6%) e positivi (26.3%), spesso con una forte componente ironica. I toni negativi registrano il 14.1%. Sui social i favoriti per la vittoria sono Olly, Fedez, Giorgia, Achille Lauro e Lucio Corsi. Olly è l’artista più commentato, con il sentiment più positivo e la maggiore crescita di follower. Il cantante, dopo la terza serata, guadagna 103.693 follower in più. A seguire: Lucio Corsi 58.999, Rose Villain 25.917, Serena Brancale 23.997, Clara 23.226, Giorgia 21.042, Achille Lauro 19.628, Brunori Sas 18.994, Simone Cristicchi 15.765 e Bresh 14.513. TikTok rivoluziona il festival, con format social capaci di generare milioni di visualizzazioni: I look dei cantanti che somigliano a personaggi celebri, reali o immaginari (3,6 milioni di visualizzazioni) Il selfie di Tony Effe con una cantante di strada (2,7 milioni) Dal pubblico urlano a Rose Villain: "Si na preta" (1,8 milioni) Tony Effe con i tatuaggi coperti su volto e collo (1,8 milioni) La challenge della cantante italo-brasiliana Gaia: 'Italia o Brasile?' (1,6 milioni) Gabriele Corsi si commuove sentendo la canzone di Simone Cristicchi (1,5 milioni) Un video fake creato con l'IA simula una conversazione tra Fedez e Fabrizio Corona (1,4 milioni) Rose Villain commenta l’urlo del pubblico (2 milioni) I fan cantano una serenata a Tony Effe 'Tutto il resto è noia' di Franco Califano (1,2 milioni) Lucio Corsi mostra i pacchetti di patatine con cui riempie le spalline della sua giacca (2,1 milioni) —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)