“RUVART” il festival vibrante nel cuore del centro storico di Matrice

Street art, musica, danza, fotografia e sapori autentici si incontrano per un evento unico nel suo genere, sabato 07 giugno 2025. Il centro storico si trasforma in una galleria a cielo aperto grazie alle opere spettacolari di Domenico, Drugi, Emeid e Michele Minnillo, che daranno nuova vita a muri e scorci del borgo.



A impreziosire le case antiche, due mostre fotografiche firmate da Elisa Di Taranto e Annarita Setaro, in un dialogo continuo tra passato e presente. In collaborazione con l’Associazione Identità Musicali, vivremo una speciale live session: l’artista Eduardo dipingerà dal vivo mentre Nick Di Giovanni lo accompagnerà con la sua chitarra. È prevista anche l’esibizione degli studenti delle classi di strumenti a percussione del Conservatorio Statale di Musica L. Perosi di Campobasso, con una performance musicale che arricchirà ulteriormente l’atmosfera del festival.



Lungo il percorso, la musica prende vita con il gruppo folk Gambafolk e il violinista Antonio Laganà, mentre la danza incontra l’eleganza con la performance della professionista Mariachiara Saporito. All’ingresso, il Vespa Club di Larino espone le sue iconiche Vespe d’epoca, per un

tuffo nello stile vintage che affascina sempre.



Dalle 23:00, si accendono i riflettori sulla collaborazione con Palà On The Road: DJ Dexter alla consolle e uno spettacolare cocktail show renderanno la notte indimenticabile. Lungo il percorso, non mancheranno aree food & beverage per gustare le eccellenze locali. E poi… centrini, fiscoli, installazioni artistiche tessili e sorprese nascoste da scoprire come in una caccia agli easter egg: piccole meraviglie che uniscono tradizione e innovazione, per chi ama osservare con curiosità e stupore.