Recovery Plan, Castel del Giudice protagonista a Roma

Una delegazione dell’Ufficio di Rigenerazione, in rappresentanza dei

21 comuni vincitori del Bando Borghi Linea A del PNRR, all’evento

organizzato dall’Associazione Civita per discutere di sviluppo

sostenibile, attrattività e cultura in Italia e in Europa.

Welfare e comunità per attrarre nuovi abitanti, comunità energetica territoriale,

start up e sostegno alle nuove imprese, creazione di lavoro con innovazione,

sperimentazione di modelli di rigenerazione replicabili in altre aree interne: questi

alcuni dei temi portati il 4 marzo 2025 a Roma dal sindaco Lino Gentile, con una

delegazione dell’Ufficio di Rigenerazione di Castel del Giudice, all’evento “Recovery Plan

UE nella cultura. La rigenerazione dei borghi italiani”, organizzato dall’Associazione

Civita nell’ambito del monitoraggio delle attività finanziate dai Piani Nazionali di Ripresa e

Resilienza.

Il progetto Castel del Giudice Centro di (Ri)generazione dell’Appennino è stato

infatti scelto come rappresentante dei 21 progetti pilota finanziati in tutte le regioni

italiane attraverso la Linea A del Bando Borghi del Ministero della Cultura a

dimostrazione della capacità strategica delle aree interne del Paese di fornire nuova linfa

vitale per la rigenerazione e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale. Una

strategia di sviluppo, quella di Castel del Giudice, che proviene da una ventennale

esperienza pregressa in materia di innovazione e sperimentazione di nuove forme di

imprenditorialità ai fini della sostenibilità e dell’inclusione.

L’incontro, moderato da Simonetta Giordani, Segretario Generale Associazione Civita, ha

visto la partecipazione di illustri relatori tra cui Gianni Letta, Presidente

Associazione Civita, Valentina Gemignani, Capo di Gabinetto del Ministero della Cultura,

Tommaso Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione,

Gaetano Manfredi, Presidente ANCI, Bernardo Mattarella, Amministratore Delegato

Invitalia, Angelantonio Orlando, Direttore Generale Unità di missione per l’attuazione

del PNRR – Ministero della Cultura, Valerio Valla, CEO Studio Valla, Antonio Liberati,

Sindaco del Comune di Otricoli (TR), Mario Amura, Napex Srl.

Tra i relatori anche il sindaco di Castel del Giudice, Lino Gentile: «Combattere il

depauperamento del territorio e lo spopolamento creando lavoro e nuovi servizi è

l’obiettivo della nostra strategia – ha spiegato nel corso del suo intervento il primo

cittadino -. Abbandonare la forma di vittimismo rinunciatario puntando alla sfida della

valorizzazione e della trasformazione dei punti di debolezza delle aree interne

in elementi di forza ci ha permesso di cambiare il verso degli eventi. Abbiamo creato

nuove forme di lavoro puntando sui giovani e sul capitale affettivo-relazionale, investito sul

territorio con la rigenerazione dei terreni e la riconversione dell’antico borgo, trasformato

edifici abbandonati in strutture socio assistenziali e sanitarie. Oggi la nuova linfa

rappresentata dall’assegnazione dei fondi del Bando Borghi PNRR – Linea A per il Progetto

Castel del Giudice Centro di (Ri)generazione dell’Appennino, costituito da un team guidato

dall’ing. Rosita Levrieri, destinati a progetti di rigenerazione culturale e sociale, ci consente

di intraprendere ulteriori passi avanti verso nuove forme di welfare, di sviluppo sostenibile

e di attrattività sia turistica che territoriale. Si pensi alla costituzione della CER – Comunità

Energetica Rinnovabile, alla creazione dell’Ufficio dei Ritorni per agevolare i rientri del

capitale umano residente all’estero ma legato al territorio di origine, al coinvolgimento

attivo della comunità anche attraverso forme societarie partecipative, a Progetto

Appennino, insieme alla Fondazione Garrone, per creare forme di imprenditorialità

giovanile e rafforzare le reti d’impresa esistenti. Occorre guardare al futuro con

determinazione realizzando azioni di contaminazione che consentano la replicabilità

delle nostre esperienze anche al di fuori del del borgo, a vantaggio di tutti quei

comuni più fragili delle aree interne che ne hanno bisogno».

L’evento è stato anche occasione per la presentazione della nuova edizione del

Quaderno dell’Associazione Civita che offre un’analisi comparata dello stato di

avanzamento dei PNRR di Italia, Francia, Spagna, Portogallo. Nell’ambito degli

investimenti destinati al settore culturale l’Italia si posiziona al primo posto in termini di

risorse finanziarie allocate al settore culturale e turistico, con una quota pari al 3,5% del

budget complessivo, pari a 6,6 miliardi di euro. Seguono la Francia con il 3,1% del budget

totale, la Spagna con l’1,19% e il Portogallo con l’1,45%. «Con la cultura si possono fare

tantissime cose – ha commentato il ministro per gli affari europei, il Pnrr e le

politiche di coesione, Tommaso Foti – smontando il luogo comune che con la cultura

non si possa realizzare prodotto interno lordo».