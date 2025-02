PS Plus, tra i giochi mensili di marzo le Ninja Turtles e Dragon Age

(Adnkronos) – Sony Interactive Entertainment ha rivelato la selezione dei giochi mensili per gli abbonati a PlayStation Plus Essential del marzo 2025. A partire dal 4 e fino al 31 marzo, i sottoscrittori avranno accesso a tre titoli di generi diversi. Il primo, "Dragon Age: The Veilguard" per PlayStation 5, si presenta come un'esperienza di gioco di ruolo per giocatore singolo, incentrata sulla narrazione e sulla costruzione del personaggio. Il giocatore assume il ruolo di Rook, un leader incaricato di radunare un gruppo di sette compagni per affrontare una minaccia divina che incombe sul mondo di Thedas. La libertà di scelta nella personalizzazione del personaggio e nell'approccio al combattimento è un elemento centrale del gioco. "Sonic Colors: Ultimate", disponibile per PlayStation 4, offre una rivisitazione in alta definizione di un classico platform. Il titolo vede Sonic impegnato a liberare una razza aliena, i Wisps, dalle grinfie del Dr. Eggman, che li sfrutta per alimentare un parco di divertimenti interstellare. Il gioco include miglioramenti grafici, nuove modalità e funzionalità, con l'obiettivo di offrire un'esperienza ottimizzata rispetto alla versione originale. Infine, "Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection", compatibile con PlayStation 5 e PlayStation 4, propone una raccolta di tredici videogiochi classici delle Tartarughe Ninja, sviluppati da Konami. La collezione è pensata per evocare la nostalgia dei giocatori, offrendo al contempo funzionalità moderne come il gioco online per alcuni titoli, la possibilità di salvare in qualsiasi momento, la rimappatura dei comandi e contenuti extra come bozzetti e materiale storico. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)