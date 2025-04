POIETIKA prosegue il viaggio sulle note dei Fratelli Mancuso

Compositori e polistrumentisti animati da una vena poetica di assoluta originalità, i Fratelli Mancuso cantano storie intessute di idiomi e suoni antichi che ritornano incessantemente alla loro terra natìa, la Sicilia, dove grazie alla loro arte sembrano fondersi mondi in apparenza inconciliabili. Ospiti in musica della nona edizione di Poietika, diretta da Valentino Campo, i due artisti nati a Sutera in provincia di Caltanissetta, saliranno sul palco dell’Auditorium del Palazzo GIL a Campobasso, mercoledì 2 aprile (ore 18.30), forti di una consacrazione che da tempo ha varcato i confini nazionali, insigniti di numerosi premi e riconoscimenti, collezionando numerose partecipazioni con il mondo del cinema e del teatro.

Sono collaboratori abituali di Emma Dante e, per la colonna sonora del suo “Via Castellana Bandiera”, sono stati premiati alla Mostra del cinema di Venezia, e hanno ottenuto il Globo d’Oro e Nastro d’Argento. Enzo e Lorenzo Mancuso sono gli eredi privilegiati di una tradizione che hanno trasfigurato magistralmente nell’ultimo album Manzamà, che ha avuto lusinghieri riscontri di pubblico e di critica, vincendo la Targa Tenco come Miglior album in dialetto e il Premio Loano come Miglior disco dell’anno, collaborando con Franco Battiato (responsabile di alcuni arrangiamenti), Aldo Giordano, Marco Betta, German Diaz, Ferruccio Spinetti, Arnaldo Vacca, Mario Arcari e Giovanni Sollima. Poietika “La parola e il viaggio” è prodotta dalla Fondazione Molise Cultura, promossa dall’Assessorato al Turismo e Cultura della Regione Molise, con il patrocinio di Rai Cultura, TGR Molise e dal Salone Internazionale del Libro. Direzione artistica Valentino Campo

Ingresso gratuito, necessaria la prenotazione al link:

https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/punto-di-fuga-campobasso

o il ritiro presso il botteghino in Piazza Pepe a Campobasso tutti i giorni dalle 17 alle 20.

www.poietika.it www.fondazionecultura.eu info@fondazionecultura.eu