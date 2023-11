Palcoscenici: Enrico Brignano raddoppia, nuova data il 28 novembre a Isernia – biglietti in prevendita 

Dopo il grande successo di un travolgente tour che ha girato per un anno tutta l’Italia, Enrico Brignano raddoppia l’appuntamento a Isernia, dopo il sold out registrato in sole tre ore per lo spettacolo previsto per il 29 novembre nell’Auditorium Unità d’Italia.

Il popolare artista infatti ha voluto omaggiare il pubblico molisano con una nuova data in programma il prossimo 28 novembre ad Isernia con “MA… DIAMOCI DEL TU!”, lo spettacolo scritto con Manuela D’Angelo e la collaborazione ai testi di Alessio Parenti, con le musiche originali di Andrea Perrozzi.

PALCOSCENICI MOLISE

ENRICO BRIGNANO

“MA… DIAMOCI DEL TU!”

ISERNIA – Auditorium Unità d’Italia

NUOVA DATA 28 Novembre 2023

Biglietti in vendita su Ciaotickets

dalle ore 15 del 31 ottobre 2023