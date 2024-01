“Nelle Parole” apre la rassegna Oltre la linea a Fossalto al Teatro Alfieri

Oltre la linea, la rassegna di teatro, musica e danza contemporanea, sbarca in Molise, con la prima edizione di Oltre la linea a Fossalto, che avrà luogo al Teatro Alfieri di Fossalto (CB) l’ultima domenica di ogni mese per tutto il 2024. Ideata e organizzata da Itinerarte, associazione diretta da Rosario Liguoro, la kermesse, che non ha fissa dimora, da anni mette a confronto le differenti discipline dello spettacolo attraverso rappresentazioni multidisciplinari e itineranti. Dopo la recente edizione al TIN di Napoli, la rassegna fa un salto in Molise portando spettacoli provenienti dal territorio ospitante e da vari luoghi del Sud Italia.

Si parte domenica 28 gennaio, ore 19 con lo spettacolo Nelle Parole di produzione Akerusia Danza con regia di Rosario Liguoro, testi di Enrico Grieco, coreografie di Elena D’Aguanno, danzatrice Marcella Martusciello, attrice Mariagrazia Cavallaro, musiche al sax di Valerio Virzo. Nelle Parole fotografa l’eterna nostalgia di Napoli, di chi abbandona i propri natali per lavorare altrove. La performance, ispirata ai testi del fotografo napoletano Enrico Grieco, tende a ricreare in uno spazio intimo il pensiero dell’artista, attraverso parole, immagini, movimento e musica dal vivo, con le ambientazioni sonore di Valerio Virzo.

Pur basandosi su testi liberi, ciò che esce fuori è una sorta di storia che spazia da Nord a Sud, nell’Italia degli anni ‘80, in un periodo in cui le differenze tra le due aree geografiche dello Stivale erano più marcate e la sofferenza da abbandono della terra nativa era più sentita. La nostalgia di casa si intreccia poi con quattro poesie tristi tratte da una storia semi-impossibile tra il protagonista e una giovane donna. Il confronto tra le arti, nota distintiva dei lavori di Akerusia Danza, si evidenzia anche qui nella sperimentazione di tutte le combinazioni possibili tra suono, voce e movimento corporeo, creando abbinamenti originali ma sempre al servizio del testo e dei suoi significati reconditi.

La rassegna gode del patrocinio del Comune di Fossalto.

Alla fine di ogni spettacolo sarà offerto un aperitivo.