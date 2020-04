Navigare tra i libri e le parole/ il programma della maratona culturale per la Giornata Mondiale del Libro

Una giornata che celebra la cultura e se a celebrarla sono insieme, sul video da ogni parte d’Italia (e non solo) numerosi autori – tra filosofi, romanzieri, saggisti, attori e musicisti – l’iniziativa diventa una grande festa, per condividere passioni, riflessioni e pensieri.

Ci ha pensato la rivista “Leggere: tutti”, che da dieci anni organizza “Una nave di libri per Barcellona”, a far navigare quest’anno in acque virtuali, un concentrato di saperi per celebrare insieme questo avvenimento spiritualmente ricchissimo. Proprio il 23 aprile, infatti, in occasione della Giornata Mondiale del Libro, sul canale youtube della rivista si collegheranno a rotazione per 10 ore di seguito (a partire dalle 10:00 di mattina) una serie di scrittori, da tutte le parti d’Italia. A partire dalle ore 10:00, Annalisa Nicastro, Sergio Auricchio, Sandro Capitani, Luisa Sodano, Bruno Gambacorta e Gianni Zagato coordineranno gli incontri tramite skype mentre gli spettatoti da casa potranno interagire con eventuali domande e/ commenti tramite facebook, whattsapp, youtube o scrivendo a [email protected]. Sarà inoltre possibile prenotare copie dei libri con dedica degli autori e chi vorrà riceverà in omaggio l’ultima copia di “Leggere:tutti” in formato digitale.

IL PROGRAMMA IN DETTAGLIO

10:00 Perché Navigare tra i libri e le parole

Sergio Auricchio Apertura

Allegra Bartalucci, Grimaldi Lines Saluti

Gaia Lucilla Danese, Console Generale Barcellona Saluti

VII Premio Internazionale di Letteratura Città di Como

10:30 Omaggio a Luis Sepúlveda

Annalisa Nicastro Presenta

Maurizio de Giovanni “Nozze per i Bastardi di Pizzo Falcone”

10:45 reading

Peppe Servillo Reading tratto da “Inverno in Abruzzo” di Natalia Ginzburg

10:55 Scuola e lettura, nel “Tempo dilatato”

Gianni Zagato Conduce

Antonello Giannelli “Rivoluzionare la scuola con gentilezza”

Eraldo Affinati “Via dalla pazza classe”

Viola Ardone “Il treno dei bambini”

David Riondino “Sussidiario”

Giuseppe Marchetti Tricamo “Il tempo dilatato”

11:30 Tutti i colori del giallo

Sandro Capitani Presenta

Massimo Carlotto “La signora del martedì”

Gaetano Savatteri “Il delitto di Kolymbetra”

Veit Heinichen “Borderless”

Valerio Varesi “Gli invisibili”

12:00 Gratitudine

Sandro Capitani Presenta

Andrea Vitali “Un uomo in mutande”

Oscar di Montigny “Gratitudine. La rivoluzione necessaria”

Momo (dal Brasile) Musica

12:30 In mezzo al guado, la crisi dei vecchi modelli e l’incertezza per il futuro

Gianni Zagato Conduce la conversazione da Londra con

Donald Sassoon, storico e saggista “Sintomi morbosi”

12:45 La forza della Poesia

Annalisa Nicastro Presenta

Annarita Briganti “Alda Merini, l’eroina del caos”

Claudio Damiani “Endimione”

Gino Manfredi Lettura poesie

Ennio Cavalli Lettura poesie

Fiorella Cappelli Lettura poesie

Ginevra Sanfelice Lilli Lettura poesie

13:10 A tavola con i Bambini, I consigli dello chef

Sandro Capitani Presenta

Renato Bernardi “Così mi piace”

Concorso nazionale di narrativa Caffè Letterario Moak

13:20 C’è poco da ridere!

Gianni Zagato Presenta

Ascanio Celestini “Barzellette”

13:40 Vox clamantis in Deserto

Marta Zoffoli Conduce

Voci nel deserto Video con il collettivo di artisti

13:50 Le librerie per il 23 aprile

Paolo Ambrosini, Presidente Associazione Librai Italiani



14:00 Il tempo, tra passato e presente

Annalisa Nicastro Presenta

Emanuele Trevi “Sogni e favole”

Simona Sparaco “Nel silenzio delle nostre parole”

Massimo Zamboni “La Macchia Mongolica”

Momo (dal Brasile) Musica

King of The Opera Musica

14:40 Da Argentina Altobelli ai braccianti di oggi, il racconto dell’impegno sociale e culturale in agricoltura

Sandro Capitani Presenta

Stefano Mantegazza Fondazione Argentina Altobelli

Effenberg Musica

14:55 Piacere… D’Annunzio

Gianni Zagato Presenta

Giordano Bruno Guerri “Disobbedisco”

Maurizio Serra “L’Imaginifico”

Stanislao de Marsanich Rete Parchi Letterari

15:30 La Passione per l’Arte

Sandro Capitani Presenta

Melania Mazzucco “L’architettrice”

Roberto Riccardi “Detective dell’arte”

15:45 Intervento musicale

Fabrizio Paterlini

Jonathan Giustini Video immagini inedite

16:00 Che razza di migrante è il virus

Gianni Zagato Presenta

Pietro Greco La scienza e l’Europa

Valerio Calzolaio La specie meticcia

16:40 Scoperta! La ricerca scientifica ci serve come il pane

Bruno Gambacorta e Luisa Sodano Presentano

Telmo Pievani “Imperfezione, una storia naturale”

Pierluigi Lopalco “Virus”

Valerio Rossi Albertini “Conosci il tuo nemico”

Sabina Sciubba “Musica”

Premio Nazionale Divulgazione Sicientifica

17:10 Sognare viaggiando

Eugenia Romanelli Presenta

Carlotta Rondana “Molo 23”

Carlo Ottaviano “I luoghi e i racconti più strani della Sicilia”

Peppe Millanta “La rotta delle nuvole”

Silvia Scapinelli “La Grammatica dei Sentimenti”

Vittorio Russo “L’Uzbekistan di Alessandro Magno”

17:45 Dall’egocentrismo all’ecocentrismo

Annalisa Nicastro Presenta

Eugenia Romanelli e Giusy Mantione “Il corpo della terra”

Plutonium Baby Musica

18:00 Libri e musica

Eugenia Romanelli Presenta

Grazia Di Michele “Apollonia”

Mimmo Locasciulli “Come una macchina volante”

Katia Colica/Antonio Aprile Musica/reading

18:25 Stacco Musicale in diretta

Olivia Belli

18:40 Libri e cinema

Sandro Capitani Presenta

Marco Spagnoli, Critico cinematografico

Giorgio Zanchini “Sotto il radioso dominio di Dio”

19:00 In questo nostro mondo fuori sesto

Interpretato da

Gino Manfredi e la sua famiglia, Chiara, Mattia e Pamela

Testo di Gianni Zagato