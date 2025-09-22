Napoli-Pisa 3-2, Conte vince con il brivido e vola in testa alla classifica

(Adnkronos) – I campioni d'Italia del Napoli superano 3-2 il Pisa al Maradona oggi lunedì 22 settembre. Gli azzurri si portano al comando della Serie A a punteggio pieno dopo 4 giornate con 12 punti, due in più della Juventus e tre in più di Milan e Roma. A decidere il match le reti di Gilmour al 39', Spinazzola al 73' e Lucca all'82'. Di Nzola su rigore al 60' e Lorran al 90' i gol dei nerazzurri. Terzo ko consecutivo per i toscani, fermi al 19° posto insieme al Lecce con un solo punto. Nella prossima giornata di campionato, il Napoli se la vedrà con il Milan a San Siro. Per il Pisa, derby toscano contro la Fiorentina all'Arena Garibaldi. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)