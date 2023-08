Molisecinema rende omaggio all’attore e doppiatore Paolo Turco con la versione restaurata di “Trevico-Torino”

Tra gli eventi della 21a edizione il Festival MoliseCinema a Casacalenda (8-13 agosto) dedica un omaggio all’attore e doppiatore Paolo Turco. Oggi 11 agosto, alle ore 21, al Cinema-Teatro, si presenta al pubblico Trevico-Torino di Ettore Scola, di cui Turco è stato protagonista, a cinquant’anni dalla sua uscita nelle sale. Il film è proiettato nella versione restaurata dal Museo Nazionale del Cinema di Torino e alla Fondazione Cineteca di Bologna. La visione è accompagnata dagli interventi della figlia del regista Silvia Scola e del critico Fabio Ferzetti, alla presenza della figlia dell’attore Susanna Turco.

Il festival ha un doppio motivo per dedicare un omaggio a Paolo Turco, attore e doppiatore recentemente scomparso: il cinema, nel quale entrò a vent’anni dalla porta principale recitando Nino in “Un bellissimo novembre” di Mauro Bolognini (1969), ma anche il Molise, cui si è stato legato per amore, sin da ragazzo, al borgo medievale di Ripabottoni, dove trascorreva lunghi periodi e dove ha lasciato un vuoto.

La mattinata del festival inizia alle 11.00 al Cinema-Teatro con Mondo Loren, omaggio a Sofia Loren e la proiezione de La ciociara, di Vittorio De Sica, con Sofia Loren, Jean-Paul Belomodo (1960). Alle 17.00 per la sezione cortometraggi Paesi in Corto. Concorso corti internazionali saranno proiettati Martwy punkt/Blind Spot di Patrycja Polkowska, che arriva dalla Polonia; Witchfairy di Cedric Igodt e David Van de Weyer, una coproduzione Belgio/Bulgaria; An Irish Goodbye di Tom Berkeley e Ross White, dall’Irlanda; Hors-saison, di Francescu Artily dalla Francia; Fár di Gunnur Martinsdóttir Schlüter dall’Islanda.

Alle 18.30 per la sezione Doc special sarà presentatoLa Giunta, di Alessandro Scippa. Il film racconta la complessa fase storico-politica di Napoli e dell’Italia durante le giunte guidate da Maurizio Valenzi, intrecciando sfera pubblica e dimensione personale. Quelli furono anni che videro, tra i numerosi problemi, la disoccupazione, l’emergenza del terremoto, la criminalità e il terrorismo. A incontrare il pubblico sarà la produttrice Antonella Di Nocera.

In Arena alle 20.30 per la sezione Paesi in Corto. Concorso Corti Internazionali saranno proiettati Wild Summon di Karni and Saul dal Regno Unito; Krab di Piotr Chmielewski, coproduzione Polonia/Francia; Split Ends di Alireza Kazemipour, coproduzione Iran/Canada; Entre les mots di Ismail Farid dal Lussemburgo; Tigrik di Veronika Tsyhankova, dall’Ucraina.

Alle 21.45 per Paesi in Lungo Special sarà la volta di Mixed by Erri, di Sydney Sibilia, con Luigi D’Oriano, Giuseppe Arena, Emanuele Palumbo, Greta Esposito. Una storia di passione e sogni che da un basso di Napoli diventa un’incredibile avventura internazionale. A incontrare il pubblico Emanuele Palumbo.

Alle 21.15 in Arena piccola/Scacchiera per la sezione Girare il Molise. The Little Italy. Molise di Daniele Persica. Alle 21.30 per la sezione Frontiere. Concorso Documentari sarà presentato Il Tempo dei Giganti di Davide Barletti e Lorenzo Conte. Nel Salento, un batterio da quarantena sta uccidendo milioni di alberi d’ulivo. Un grido d’allarme e di dolore di una terra ferita che ha costruito la propria identità sul simbolo della pianta d’ulivo. A incontrare il pubblico Lorenzo Conte.

Alle 23.00 presso il Cine Bistrot Live Infanzia in technicolor. Malelingue in concerto chiude la giornata di festival.

MoliseCinema è organizzato dall’Associazione MoliseCinema, con la direzione artistica di Federico Pommier Vincelli. Ha il patrocinio e il contributo della Direzione generale Cinema del Ministero della Cultura; della Regione Molise; del Comune di Casacalenda. Collaborano: La Molisana; Camardo; Dimensione, Key Desk; Steiger Kalena; Biosapori; Mondo nuovo; Di Fonzo; Roxy bar; Marina Colonna; Di Majo Norante, Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori).

Partner di MoliseCinema 2023 sono Cineteca Nazionale-Centro Sperimentale di Cinematografia; Cineteca di Bologna; MyMovies.it, Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori), Coop Med; IFA-Scuola di cinema di Pescara, Disisradio.

– MoliseCinema comunica agli spettatori che nella 21° edizione del Festival non potrà essere utilizzata la storica Arena di Corso Vittorio Emanuele III, a causa di lavori di ristrutturazione dell’area. Pertanto l’Arena, l’Arena piccola e l’Infopoint vengono spostati in altri spazi centrali di Casacalenda (si veda la mappa sul sito e sul programma). – MoliseCinema aderisce ai criteri di sostenibilità promossi dal Ministero della Cultura e alle linee guida per i “Festival green” dell’Associazione Italiana Festival di Cinema. È pertanto impegnato a portare avanti una serie di iniziative per rendere il nostro Festival più sostenibile, con l’aiuto e la collaborazione di staff, ospiti e pubblico. Per maggiori informazioni rivolgersi all’Info Point.

