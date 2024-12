Mattarella attore per Telethon, il Presidente fa se stesso nel corto di Francesca Archibugi – Video

(Adnkronos) – Sergio Mattarella attore per la prima volta in un cortometraggio di Francesca Archibugi per Telethon in cui il Presidente interpreta se stesso. Il corto, dal titolo 'Una giornata pazzesca', racconta la storia di Maria Vittoria, per gli amici Mavi, una bambina di 10 anni affetta da SMA, atrofia muscolare spinale, una patologia neuromuscolare caratterizzata dalla progressiva morte dei motoneuroni, le cellule nervose del midollo spinale che impartiscono ai muscoli il comando di movimento. Mavi ha un grande sogno, quello di diventare una giornalista, che nel cortometraggio esaudisce perché incontra e intervista proprio il Presidente Mattarella. "Questo è un piccolo film – racconta Francesca Archibugi – che mi ha regalato più emozioni di un kolossal: conoscere il lavoro di ricerca importante e indefesso della Fondazione Telethon per le malattie rare dei bambini, l’incontro con lo spirito fantasioso e ottimista di Mavi, bambina di dieci anni malata di SMA e costretta dalla nascita alla sedia a rotelle, la bellezza e il privilegio di fare delle riprese al Quirinale e dirigere il Presidente Mattarella. Che non è solo l’uomo straordinario che tutti conosciamo, ma anche una persona di una dolcezza e di un’ironia infinite. Dopo ogni ciak, sentivo che domandava a Mavi: secondo te come siamo andati?". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)