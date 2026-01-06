Lotteria Italia 2025, vola il Molise: staccati oltre 44mila biglietti (+14,3%), a Campobasso aumento del 18%

La Lotteria Italia 2025 fa presa in Molise. Secondo quanto emerge dai dati ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nella regione sono stati staccati 44.860 tagliandi, per un aumento del 18,2% rispetto ai 39mila della scorsa edizione. A Campobasso sono stati venduti 36.280 biglietti (+18,2%), stabili le vendite Isernia, dove sono stati staccati tagliandi a 8.580, per una crescita dello 0,2% rispetto al 2024.

A livello nazionale sono stati venduti 9,6 milioni di biglietti, una percentuale in crescita dell’11 % rispetto allo scorso anno, quando furono staccati circa 8,6 milioni di tagliandi. Un dato che conferma il legame degli italiani con questo gioco così tradizionale a cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato, da alcuni anni, il progetto “Disegniamo la fortuna”, un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.