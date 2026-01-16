L’Associazione Amici della Musica di Campobasso, sotto la direzione artistica di Antonella De Angelis, prosegue la stagione concertistica con un appuntamento di grande prestigio internazionale.

Sabato 17 gennaio 2026, alle ore 18.30, l’Auditorium Ex Gil di Campobasso ospiterà il recital pianistico di Yifan Wu, vincitore del Premio Busoni 2025, giovane talento che si è già imposto all’attenzione della critica e del pubblico nei più importanti concorsi e nelle principali sale da concerto del mondo.

Il concerto è realizzato nell’ambito del progetto “Circolazione musicale in Italia”, promosso dal CIDIM – Comitato Nazionale Italiano Musica, a conferma dell’impegno dell’associazione nel valorizzare eccellenze musicali internazionali e nel favorire la diffusione della grande musica sul territorio. Il programma propone un affascinante percorso che attraversa epoche e stili diversi: dalle sonate di Domenico Scarlatti, tra virtuosismo e cantabilità, alle suggestioni intime di Federico Mompou, fino al lirismo romantico di Robert Schumann, con l’Arabeske op. 18 e la monumentale Sonata n. 1 in fa diesis minore op. 11, autentico banco di prova per ogni grande pianista.

Yifan Wu, Premio Busoni 2025, ha costruito rapidamente una carriera di rilievo internazionale dopo i successi al Singapore International Piano Competition (1° premio) e allo Shenzhen International Piano Concerto Competition (5° premio). Si è esibito come solista con importanti orchestre, tra cui la Shanghai Philharmonic Orchestra e la Shenzhen Symphony Orchestra, ottenendo ampi consensi. Nel 2024 ha partecipato al Piano Summer organizzato da Vladimir Feltsman, vincendo il Jacob Flier International Piano Competition e ricevendo l’invito a debuttare alla Carnegie Weill Hall di New York nel marzo 2025. È artista Steinway.

I biglietti sono disponibili al costo di € 14,00 (intero) e € 7,00 (ridotto).

Un’occasione imperdibile per ascoltare dal vivo uno dei pianisti più promettenti della nuova generazione, in un concerto che unisce grande repertorio, talento e respiro internazionale.