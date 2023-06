L’Associazione Talenti e Artisti Molisani festeggia dieci anni di attività sul territorio

Prestigioso traguardo quello che si appresta a tagliare il prossimo 29 Giugno 2023 l’Associazione Talenti e Artisti Molisani: dieci anni di attività sul territorio. Nel lontano 29 Giugno 2013 un gruppo di artisti ed appassionati del mondo della cultura, decisero di realizzare quello che probabilmente, con il passare del tempo, sarebbe diventato un grande contenitore culturale dove musicisti, attori, ballerini, cabarettisti, hanno potuto portare in scena il loro talento, grazie agli innumerevoli spettacoli organizzati sul territorio Regionale.



Il nome creato per la nascita dell’Associazione non fu casuale visto che la dicitura riportata “Talenti e artisti molisani” era la sintesi di quanto i soci fondatori vollero creare, dando la possibilità ai numerosi artisti e talenti presenti sul territorio, di esibirsi nei teatri, nelle piazze, negli Auditorium ed in ogni luogo dove la cultura potesse essere di veicolo tra la gente e soprattutto tra i più giovani.



Una Associazione che fin da subito si è dotata di un organigramma molto variegato, dove oltre all’artista sono state presenti anche figure, che in maniera totalmente gratuita, hanno offerto la propria disponibilità per collaborare alla realizzazione dei vari eventi, impegnandosi con grande sensibilità nel settore della logistica, della comunicazione.

Il primo Presidente eletto nel quinquennio 2013-2018, successivamente riconfermato nel 2019 dall’assemblea è stato Michele Falcione che ha voluto fortemente la creazione di questa Associazione, con il chiaro intento di supportare quelle strutture pubbliche e private che avessero bisogno di un “piccolo” aiuto con l’acquisto di televisori, decoder, defibrillatori, proiettori o semplicemente fondi per realizzare lavori migliorativi all’interno delle strutture.

L’apporto dei Consiglieri che si sono succeduti nel decennio ma soprattutto quello degli artisti è stato fondamentale per il raggiungimento dei fini statutari, nella consapevolezza che ogni singolo socio ha “donato” il proprio tempo libero” per una giusta causa, impegnandosi con grande entusiasmo ogni qualvolta ci fosse la necessità di raggiungere un determinato obiettivo.



Nel corso degli anni – afferma il Presidente Michele Falcione – abbiamo realizzato eventi di grande impatto culturale, mi piace ricordare gli spettacolo “Apri gli occhi e sorridi” realizzato presso il Teatro Savoia di Campobasso in favore dell’Orfanotrofio di Vinchiaturo Mater Orphanorum, “ Pensieri Sparsi relodead” in favore della Lega Italiana Lotta Tumori di Campobasso, la manifestazione sportiva “ 80 canestri per vincere ancora presso il Palaunimol di Campobasso per l’acquisto di un defibrillatore da donare al Palaunimol di Campobasso, il progetto sportivo realizzato grazie al partenariato della Provincia di Campobasso “Io vado di corsa…e tu?”(ringrazio l’ex Presidente della Provincia di Campobasso Rosario de Matteis) per sensibilizzare i giovani al mondo della disabilità sportiva, lo spettacolo “ Pensieri sparsi” in favore dell’Associazione Italiana Persone down”, il memorial calcistico in memoria di Gino Scasserra indimenticato giocatore del Campobasso calcio, “Note di Natale” presso il Teatro Savoia in favore del reparto di Pediatria dell’Ospedale Cardarelli, la realizzazione di un calendario con l’apporto di personaggi sportivi in favore dell’ Associazione Artistico Culturale



Comitato Italiano Paralimpico Molise, la sfilata di moda “Solidarietà e moda” in favore dell’Avis di Campobasso, “U Natale de Mammuccia” in favore dell’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica”, un calendario nel 2015 con i proventi devolutI all’Associazione Molirari , una mostra di abiti storici dal titolo” Le carte raccontano” presso il Circolo Sannitico, lo spettacolo musicale “ La musica all’opera” in favore della Fondazione Giovanni Paolo II reparto di Oncologia, l’evento musicale “Sulle tracce di Fred” nel 2016 per ripercorre la carriera musicale dell’artista campobassano Fred Bongusto con l’incasso devoluto al centro di accoglienza “Casa Martina” di Vinchiaturo (nell’occasione devo ringraziare Antonello Carozza per la collaborazione), la sfilata di moda con la partecipazione delle giornaliste tv locali denominata” Diversamente moda” grazie alla quale è stato acquistato un defibrillatore donato alla scuola “D’Ovidio” di Campobasso, lo spettacolo” Aggiungi un posto a tavola…per Amatrice” con l’incasso devoluto al Comune di Amatrice per la ricostruzione post-sisma del Teatro Comunale, una seconda edizione di “Buon compleanno Fred” con i relativi fondi devoluti in favore della scuola Primaria Don Milani di Campobasso, lo spettacolo dialettale “ La Dodda de Cristinella” per la realizzazione di un app per la prevenzione dei tumori giovanili in collaborazione con la Fondazione Giovanni Paolo II (nell’occasione ringrazio Paola Mariano e Franco Baranello per la collaborazione), lo spettacolo musicale “La danza dei Gatti” in ricordo dell’agente di P.S. Mariano Credico per l’acquisto di sei defibrillatori per alcuni Istituti Scolastici della Regione, lo spettacolo “Girotondo” presso l’Auditorium dell’Università degli Studi del Molise al fine di raccogliere fondi per la costruzione del parco giochi presso la Villa Comunale di Campobasso, lo spettacolo musicale in collaborazione con il “Coro Gospel Spirituals ensemble” di Bologna, l’evento sportivo “Giustizia e legalità….amore a prima vista” in ricordo dell’agente di scorta del Magistrato Paolo Borsellino Emanuela Loi, lo spettacolo lirico “La mafia non ha suoni” in ricordo del Magistrato Giovanni Falcone presso il Teatro Savoia di Campobasso, lo spettacolo musicale “Open Vita” per una raccolta fondi in favore del reparto di Radioterapia del Gemelli Molise ( nell’occasione devo ringraziare l’orchestra dell’amico Giuliano Spina), e tanti altri eventi che nel corso degli ultimi anni abbiamo realizzato grazie alla collaborazioni di tani altri amici e artisti.



Mi piace ricordare anche due cerimonia che mi sono rimaste particolarmente nel cuore perché legate a due situazioni a me molto care: l’intitolazione di Piazza Falcone e Borsellino a Campobasso, a seguito della richiesta che come Associazione inoltrammo all’Amministrazione Comunale allora guidata dal sindaco Antonio Battista che oggi ringrazio per aver dato seguito alla nostra proposta e la cerimonia intitolazione della sala espositiva del Circolo Sannitico all’indimenticato Maestro Domenico Fratianni, nell’occasione vorrei ringraziare Simona Contucci che come Presidente reggente della Provincia di Campobasso, volle dare seguito alla nostra istanza.

Voglio ringraziare di cuore tutti i numerosi artisti, volontari, giornalisti di stampa e tv, le Amministrazioni Regionali, Comunale e Provinciali che in questi lunghi dieci anni ci hanno supportato in alcune iniziative; i soci ed i Consiglieri che si sono succeduti, perché senza la loro qualificata presenza e collaborazione, non avremmo mai potuto realizzare quanto illustrato.

Nel prossimo futuro cercheremo di continuare il nostro cammino artistico con umiltà e senso di ampia collaborazione nei confronti delle persone meno fortunate.

BUON COMPLEANNO Associazione Talenti e Artisti Molisani!